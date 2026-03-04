Il pugile inglese inizia una nuova avventura nel mondo del calcio, annunciando ambizioni importanti per il club e un percorso graduale per riportare i Daggers in categorie superiori

Vincenzo Di Chio 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 21:02)

Colpo di scena nel calcio inglese: il celebre youtuber e pugile KSI, all’anagrafe Olajide Olayinka Williams Olatunji, ha compiuto un passo clamoroso entrando a far parte della proprietà del Dagenham & Redbridge F.C.. Con oltre 50 milioni di follower sui social, numeri di gran lunga superiori a quelli del club, KSI si prepara a portare visibilità e nuove ambizioni alla società londinese. Il Dagenham & Redbridge, fondato nel 1922 e con sede a Dagenham, ha vissuto stagioni altalenanti: storica la promozione in League Two nel 2007 (quarta divisione inglese), seguita però dalla retrocessione nel 2016 e da quella dalla National League nella stagione 2022-23. Oggi i “Daggers” militano in National League South, sesta serie del calcio inglese, con il sogno dichiarato di risalire le categorie fino alla Premier League.

KSI e l'ispirazione nata da due attori — In un video pubblicato sul proprio profilo X, KSI si è detto “felicissimo ed elettrizzato” per l’inizio di questa nuova avventura. Il suo ruolo sarà quello di partner strategico e azionista, con l’obiettivo di modernizzare la gestione societaria, rafforzare la presenza digitale del club e riportare entusiasmo tra i tifosi. Pochi giorni dopo il suo ingresso, anche Andy Carroll ha aderito al progetto come azionista, portando in dote l’esperienza maturata ai massimi livelli del calcio inglese. Nel video girato al Victoria Road, stadio del club, KSI ha spiegato di essersi ispirato al modello del Wrexham A.F.C., rilanciato dai proprietari Ryan Reynolds e Rob McElhenney, capaci di trasformare ambizione e visibilità mediatica in risultati concreti.

KSI è pronto:" Non vedo l'ora di iniziare questa avventura" — Determinazione e spirito combattivo non mancano al nuovo azionista, che ha dichiarato: “Sono un combattente. Mi sono rotto il naso, la mano e il pollice, ma non ho mai mollato. Anche in questa nuova avventura combatterò con tutte le mie forze”. KSI ha poi ribadito la volontà di riportare i tifosi allo stadio e ricreare quell’entusiasmo che in passato circondava la squadra: “Voglio che ogni partita in casa sia una festa”. Consapevole delle differenze tra mondo virtuale e realtà, lo youtuber ha fissato anche un obiettivo concreto: nel breve periodo la promozione in National League, con lo sguardo rivolto, un giorno, ai vertici del calcio inglese.