Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma giovedì 5 marzo

Filippo Montoli 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 18:46)

Questo giovedì va in scena uno dei derby della capitale inglese, Tottenham-Crystal Palace. La gara chiude il turno infrasettimanale di Premier League ed è in programma al Tottenham Hotspur Stadium alle ore 21:00. Per i padroni di casa è d'obbligo fare punti, dato che la zona retrocessione è sempre più vicina. Per gli ospiti il discorso è simile, anche se sono dieci i punti di distacco. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Tottenham-Crystal Palace.

I precedenti tra le due squadre — Tottenham e Crystal Palace si sono incontrate 61 volte nella loro storia. Il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa, che guidano con 34 vittorie. Seguono i pareggi a quota 15 e le vittorie degli ospiti a 12. Allo stesso modo, il dato dei gol è favorevole agli Spurs. La squadra oggi di Tudor ha segnato in totale 93 reti, rispetto alle sole 47 degli avversari. Non a caso, la classifica marcatori del match vede nelle prime cinque posizioni solo giocatori del Tottenham.

Questo andamento nettamente favorevole a una delle due squadre si è confermato anche nell'ultimo periodo, quando il Tottenham ha iniziato a vacillare e il Crystal Palace è cresciuto di livello. Nelle ultime dieci partite, le Eagles hanno vinto solo tre volte, perdendo le restanti sette. Ma l'ultima sfida giocatasi al Tottenham Hotspur Stadium è stata vinta dagli ospiti per 0-2. Prima di allora, in campionato, l'ultimo successo in trasferta per il Palace risaliva al 1997.

Le probabili formazioni — TOTTENHAM (3-4-1-2): Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Simons; Tel, Richarlison. Allenatore: Igor Tudor.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Richards, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen. Allenatore: Oliver Glasner.

Tottenham-Crystal Palace, il pronostico di DDD — Per i bookmakers la partita non è dal risultato certo e per questo assegnano quote elevate a entrambe le squadre. Il Tottenham viene dato tra il 2.20 e il 2.30, mentre il Crystal Palace tra il 2.90 e il 3.10. Il pareggio, infine, si trova tra 3.10 e 3.25. Il vantaggio degli Spurs è dato dallo storico degli scontri diretti e dal fattore casalingo, visto che in Premier League la squadra non vince dal 28 dicembre proprio contro le Eagles.

Situazione leggermente migliore per gli ospiti, che hanno vinto due delle ultime quattro partite di campionato. Nel mezzo ha inoltre ottenuto la qualificazione agli ottavi di Conference League, superando i bosniaci del Zrinjski. Proprio l'inedito impegno europeo potrebbe essere tra le cause di un campionato finora sotto tono. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Tottenham-Crystal Palace è 1-1.