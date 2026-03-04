Caos arbitri per il Tottenham: reclamo ufficiale dopo il ko contro il Fulham

Dopo l'ennesima sconfitta e un situazione di classifica sempre più precaria, Igor Tudor dichiara come l'arbitraggio contro il Fulham abbia compromesso il risultato con il club che presenta reclamo ufficiale.

Vincenzo Di Chio 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 13:35)

IlTottenham alza la voce e questa volta lo fa con il suo allenatore Igor Tudor. Il tecnico croato è arrivato agli Spurs dopo aver girato quasi tutto il mondo da allenatore e ancor prima da calciatore. Il suo viaggio inizia dalla Croazia suo paese di nascita con l'Hajduk Spalato, poi il Paok, arrivando al Galatasaray, con le esperienze in Italia tra Verona, Lazio e Udinese, il tecnico conquista la possibilità di allenare la Juventus, club che l'ha reso un idolo per i tifosi durante la sua carriera da giocatore, passando dal Marsiglia per arrivare in Inghilterra.

I londinesi non vivono un periodo tranquillo in Premier League, motivo per il quale la panchina è stata affidata a un allenatore tenace come il Croato, discorso inverso invece per il cammino in Champions League dove gli Spurs si giocheranno gli ottavi di finale, dopo essersi qualificati nelle prime 8 del girone, contro l'Atletico Madrid. Come riporta The Sun, dopo il ko di domenica, club e tecnico hanno criticato ancora aspramente gli arbitri della Premier League, presentando un richiamo ufficiale all'organo che gestisce gli arbitri della Lega (PGMOL) e nella fattispecie al suo capo Howard Webb per presunte decisioni, a suo parere, scorrette nella sconfitta per 2-1 contro il Fulham.

Tudor attacca l'arbitraggio e il Tottenham presenta un reclamo ufficiale — La critica si inserisce in un momento complesso per gli Spurs, che si trovano a lottare per uscire da una crisi di risultati alquanto negativi. Gli uomini di Tudor si trovano 16esimi in classifica, con soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione occupata attualmente dal West Ham, mettendo a repentaglio la permanenza in Premier League e sotto gli occhi attenti dei tifosi, i quali attendono una risposta dalla squadra. L'allenatore ex Juventus ha espresso tutto il suo disappunto riguardo la partita persa contro il Fulham per 2-1, ritenendo come il contatto che avrebbe portato al gol del vantaggio dei padroni di casa sia nato da un fallo netto che tutti, secondo il mister, avrebbero fischiato.

"Oggi non mi è piaciuto l'arbitro, troppo a favore della squadra di casa, non mi sono trovato per niente bene con lui. Non capisce di calcio, tutte le sue decisioni erano in favore del Fulham; Jimenez spinge nettamente il nostro difensore Dragusin, impendogli di arrivare sul pallone che è poi arrivato a Wilson che ha segnato. Un fallo che in altre partite è stato fischiato, dove il 99% delle volte viene sanzionato tranne a nostro favore". Parole dure quelle del tecnico che ha ammesso anche che vuole più impegno e costanza dai suoi giocatori nonostante queste decisioni sfavorevoli alla sua squadra.

Tra malumore dei tifosi e la risposta secca del PGMOL — Non è mancata però la reazione sociale dei tifosi: molti hanno condiviso il parere del tecnico e il loro disappunto per alcune decisioni che hanno spostato il risultato dalla parte dei padroni di casa, critiche che hanno tutte un comune denominatore "Gli Spurs meritano rispetto". Dall'altra parte, la PGMOL non esita a rispondere a queste critiche arrivate, ribadendo il proprio impegno e la trasparenza nell'utilizzo del Var, sottolineando che tutte le decisioni prese restano di competenza dell'arbitro di campo, promettendo di monitorare situazioni di grave errore garantendo un regolare svolgimento della partita. Non è tempo però solo di focalizzarsi sulle decisioni arbitrali: il Tottenham è chiamato subito a cambiare marcia già da domani contro il Crystal Palace, partita di fondamentale importanza. La Premier chiama e gli Spurs devono farsi trovare pronti.