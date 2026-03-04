Tottenham, alla scoperta di Archie Gray: il 19enne è già un leader degli Spurs

Archie Gray è senza ombra di dubbio uno dei calciatori in rampa di lancio del Tottenham. La sua storia parte in famiglia, il calcio nel destino.

Gennaro Dimonte 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 09:27)

Archie Gray è una delle pochissime note positive del Tottenham in questa stagione. Il centrocampista classe 2006 è un autentico faro e punto di riferimento per la squadra e per Igor Tudor. Il 19enne che è già "grande" sta sorprendendo per la personalità e capacità di giocare ovunque dimostrata finora. Un giocatore sul quale gli Spurs hanno investito tanto, ben 41 milioni dal Leeds nel 2023, e che sta portando finora i frutti sperati.

L'esordio a 15 anni con il Leeds e l'investimento del Tottenham — Che la carriera di Archie Gray potesse esplodere subito lo si poteva intuire sin dal 2021. A soli 15 anni il centrocampista inglese fa il suo esordio in EFL Trophy con il Leeds, mostrando una certa personalità e qualità in mezzo al campo e servendo un assist nella sconfitta per 4-1 contro il Tranmere Rovers. Per la sua età, è nettamente superiore ai suoi compagni di squadra e si ritaglia un ruolo importante in Premier League 2, in attesa di giocare in campionato.

Il club inglese attende il momento giusto per renderlo protagonista e alla fine ha ragione. Ben 44 presenze in Championship, un ruolo chiave in prima squadra e promozione in Premier solo sfiorata, in finale, contro il Southampton. Il Tottenham non si fa sfuggire l'occasione di portare in rosa un giocatore del genere e sborsa ben 41 milioni di euro per questo ragazzo, neanche maggiorenne.

La prima annata in maglia Spurs è di quelle da ricordare: ben 11 partite giocate in Europa League, compresa la finale vinta contro il Manchester United, e 28 in campionato che confermano le impressioni avute in tutto l'ambiente calcistico britannico. A dare continuità all'investimento fatto anche le due reti realizzate in questa stagione, oltre alle 6 collezionate in Champions League.

La nazionale U21 e una dinastia di giocatori: in casa Archie Gray si mastica calcio — Nonostante le origini scozzesi, Archie Gray sceglie di rappresentare la nazionale inglese. Debutta a soli 18 anni con l'Inghilterra U21, gioca l'Europeo del 2025 e contribuisce alla qualificazione di quello successivo. Ben 16 presenze e una rete per il roccioso centrocampista del Tottenham che ora sogna di giocare con i grandi.

Si può tranquillamente dire che a casa Gray si parla solo di calcio. Oltre ad Archie, c'è una vera e propria dinastia in famiglia di calciatori. Suo padre Andy Gray è stato un attaccante di buon livello in Championship, con presenze in Premier League con Leeds, Sunderland e Nottingham Forest. Praticamente le stesse squadre di nonno Frank, bandiera del Leeds (1 titolo per lui) e protagonista della magica stagione 1979-1980 del Forest in cui ha vinto Coppa dei Campioni e Supercoppa Uefa. Suo fratello Harry invece è un classe 2008, attaccante, ed è già autore di gol importanti con il Rotherham in League One.