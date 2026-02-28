Una settimana complessa per il Tottenham, che si lecca le ferite dopo il poker incassato in casa contro l'Arsenal. Un ko sonoro, senza appello, che ha gettato grandi ombre sul presente e sul futuro della squadra che milita ancora nei bassifondi della classifica, a un passo dalla zona rossa. C'è da attuare subito un'inversione di marcia e l'occasione perfetta è la gara di domenica pomeriggio contro il Fulham in trasferta. Nonostante l'undici di Marco Silvia sia al decimo posto in classifica in estrema serenità, per la squadra di Igor Tudor è necessario conquistare l'intera posta in palio per non allontanarsi troppo dalla zona salvezza.

Tottenham, le parole di Tudor: "Squadra troppo stanca e svogliata in campo"

Nonostante le ottime intenzioni, Tudor non è particolarmente ottimista per il momento del Tottenham e, come riporta The Guardian, ha nuovamente puntato il dito contro la condizione fisica non perfetta dei suoi ragazzi ma ancor di più verso un atteggiamento in campo sempre svogliato. "Fisicamente non siamo in un momento straordinario, abbiamo giocato molte partite nell'ultimo periodo senza molti giocatori disponibili e questo ha fatto calare lo stato di forma della squadra. Quindi dobbiamo sfruttare questo periodo in cui siamo meno impegnati per mettere un po' di benzina nel motore così che inizi a funzionare meglio. Per fare pressione alta devi essere in forma. Chi scende in campo lo è, altrimenti resta fuori. Ai giocatori non piacciono mai le corse senza palla, quindi abbiamo aggiunto qualche momento dell'allenamento per indurli a lavorare. Questo però, è un momento in cui non c'è tempo per pensare troppo a ciò che non piace e spero lo capiscano senza essere svogliati. Mi hanno dato la loro disponibilità per lavorare di più e migliorare e ne approfitterò", termina il tecnico.