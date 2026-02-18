Nel momento più delicato della storia recente del Tottenham, Igor Tudor ha deciso di accettare una delle panchine che scottano di più in Europa. L'esonero di Thomas Frank era nell'aria ormai da settimane, anche se il manager danese un giorno prima di essere licenziato aveva candidamente dichiarato che sarebbe stato in panchina per il North-London derby contro l' Arsenal . Poche ore dopo gli Spurs hanno annunciato il divorzio con una nota ufficiale sul sito e le parole di ringraziamento classiche, come da copione, come si usa fare in queste circostanze.

Igor Tudor pronto a spezzare l'incantesimo

Di nomi ne circolavano tanti, ma alla fine la panchina del club di Londra Nord è toccata a Igor Tudor. L'allenatore croato ha deciso di rischiare. Laddove Conte, Mourinho, Postecoglu e Frank non sono riusciti a far innamorare la gente di Park Lane, Tudor proverà spezzare l'incantesimo. Come un Harry Potter qualunque che svolazza tra i tetti delle case vittoriane. Le prime parole del nuovo tecnico appaiono come un'unione di intenti: "Credo che la squadra abbia bisogno, prima di tutto, di ritrovare fiducia e coraggio, ma allo stesso tempo di cose concrete sul campo. La situazione non è facile perché, come sapete meglio di me, abbiamo molti giocatori infortunati, quindi dobbiamo prima di tutto trovare il sistema migliore che si adatti ai calciatori disponibili in questo momento. È un periodo molto particolare. Forse può sembrare strano, ma credo che la cosa su cui dobbiamo concentrarci sia l'allenamento. L'allenamento di oggi, ecco la chiave, perché, come mi piace sempre dire, la domenica e la partita sono una conseguenza dell'allenamento. Quindi l'attenzione deve essere lì".