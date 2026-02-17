Il Tottenham Hotspur, uno dei club più prestigiosi e ricchi della Premier League, sta scivolando in un abisso che pochi avrebbero potuto immaginare solo pochi mesi fa. Non è solo una crisi di risultati, ma un vero e proprio terremoto finanziario che minaccia di travolgere le fondamenta del club londinese. Con la squadra inchiodata al 16° posto in classifica, a soli cinque punti dalla zona retrocessione, l'ambiente degli Spurs respira un’aria pesante che non si avvertiva dalla stagione 1977/78, l'ultima volta che il club conobbe l'onta della retrocessione.

Tudor alla guida di una nave in tempesta

Il caos tecnico riflette perfettamente quello societario. Dopo l'esonero di Thomas Frank, la panchina è stata affidata a Igor Tudor, chiamato a raddrizzare una rotta che sembra portare dritta verso la Championship. La situazione è critica: con sole 12 partite ancora da giocare, il margine di errore è nullo. A peggiorare il clima di instabilità è stato l'addio lampo di Heitinga, che ha lasciato il club appena 33 giorni dopo la firma, lasciando intendere quanto sia profonda la frattura all'interno dello spogliatoio dove stelle come João Palhinha cercano di tenere a galla il gruppo.