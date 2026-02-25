L'ultima retrocessione del Tottenham è datata 1977, a inizio stagione nessuno avrebbe mai immaginato di dover tornare indietro nel tempo per cercare tra le scartoffie statistiche e ricorsi storici. Con quattro punti di vantaggio sul West Ham terz'ultimo in classifica (25 punti) gli Spurs si ritrovano incredibilmente impantanati nelle acque torbide della zona retrocessione.
Il Focus
Il Tottenham rischia davvero di retrocedere?
Brutti pensieri per i tifosi del Tottenham
La prima di Igor di Tudor sulla panchina degli Spurs è andata malissimo. Il Tottenham ha perso il North London derby contro l'Arsenal davanti ai propri tifosi, le doppiette di Eberechi Eze e Viktor Gyökeres hanno messo al tappeto i padroni di casa, la rete di Randal Kolo Muani è utile solo per le statistiche. Il 4-1 finale ha lanciato i Gunners sempre più in testa alla Premier League, mettendo invece nei guai seri il Tottenham fermo nei bassifondi della classifica. Gli Spurs si ritrovano in 16esima posizione a quota 29 punti, con un margine soli 4 punti sugli Hammers. La classifica è spietata, cruda. I tifosi del Tottenham provano a scacciare i brutti pensieri, lottare per la retrocessione a questo punto della stagione sembra quasi surreale.
Igor Tudor come Harry Potter
A preoccupare i fans del club del North London è il fatto che le contendenti per la sopravvivenze siano Nottingham Forest e West Ham, squadre teoricamente attrezzate per lottare per altri obiettivi, proprio come gli Spurs. Con Wolves e Burnley ormai quasi fuori dai giochi, la lotta per non retrocedere sarà ardua fino alla fine. Da Thomas Frank a Igor Tudor ma per ora, la sostanza non cambia. Per l'ex allenatore di Lazio e Juventus la missione non sarà di quelle semplicissime, l'impressione è che tra la società e i giocatori ci sia una crepa che nessun allenatore al momento riuscirà a risanare.
Per salvare il salvabile bisognerà fare punti in campionato, parallelamente a una Champions League tutta da giocare e onorare. Situazione a dir poco grottesca. Igor Tudor è arrivato a Londra solo da una settimana e tra le case vittoriane di Park Lane, dovrà tirare fuori la bacchetta magica come Harry Potter per spezzare la maledizione ed evitare il peggio.
