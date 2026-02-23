L'ex attaccante della nazionale inglese ha salutato i suoi tifosi dopo 4 anni dal suo addio. Presto lo si potrebbe vedere tornare sui campi di calcio

Mattia Celio Redattore 23 febbraio - 15:36

Dopo diversi anni il Tottenham riabbraccia Dele Alli. Non come nuovo giocatore, ma come ospite d'onore. L'ex Spurs è infatti sceso in campo durante l'intervallo della sfida contro l'Arsenal per salutare i suoi vecchi tifosi. In un commento di grande commozione, il 29 enne ha voluto anche fare un piccolo accenno sul suo futuro. Come ricordiamo, Dele Alli è attualmente senza squadra.

Il Tottenham riabbraccia Dele Alli: "Tornerò a giocare molto presto" — In un pomeriggio da incubo, il Tottenhamha avuto comunque modo di vivere un momento molto toccante. Nella giornata in cui gli Spurs sono stati demoliti 1-4 dall'Arsenal, il Tottenham Hotspur Stadium ha riabbracciato una vecchia conoscenza, l'ex stella Dele Alli. Il 29 enne, che ha vestito la maglia dei londinesi dal 2015 al 2022, è stato invitato come ospite d'onore al derby di Londra e, durante l'intervallo, è sceso in campo per fare un saluto ai suoi vecchi tifosi.

L'ex nazionale inglese ha anche rivelato che ha intenzione di tornare in campo prima di ringraziare i tifosi del Tottenham per il sostegno dimostrato nel corso degli anni: "Non vedo l'ora di tornare in campo a giocare, spero che non ci vorrà troppo tempo - ha detto l'attaccante - Spero che vi sia mancato tanto quanto voi siete mancati a me. Sono successe tante cose nei nostri viaggi dall'ultima volta che ci siamo visti, ma oggi sono tornato e spero che sappiate che sarete sempre la mia famiglia".

Nei suoi sette anni con la maglia degli Spurs, Dele Alli ha collezionato 269 presenze e realizzato 67 reti. Non ha avuto la soddisfazione di alzare un trofeo soprattutto la Champions League sfiorata nel 2019 nella finale contro il Liverpool. Dopo le esperienza non fortunate con Everton e Besiktas, l'inglese ha provato a rialzarsi con il Como ma la sua avventura con i Lariana è durata neanche 10 minuti, dopo che prese un rosso diretto nella sua partita di esordio contro il Milan.