Mattia Celio Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 17:02)

Crisi sempre più nera per Dele Alli. L'attaccante inglese, ormai svincolato da un anno dopo la brevissima parentesi con il Como, sta vivendo un momento molto difficile. A 29 anni l'ex Tottenham continua a fare parlare di se per le sue "giocate" fuori dal campo. Ultima di queste, la sua non fortunata avventura al casinò di Londra dove, secondo fonti vicine, avrebbe perso discrete somme di denaro. La situazione.

Dele Alli, la sfortuna non ha fine. L'attaccante ha perso molti soldi al casinò di Londra — Aveva tutto per diventare un campione ma l'infanzia travagliata non è mai riuscita a superarla e ora Dele Alli ne sta pagando le conseguenze. L'abuso sessuale dell'amica della madre, l'alcool e la droga sono stati "avversari" contro i quali il classe '96 ha sempre cercato di avere la meglio e si sa che una difficile infanzia lascia enormi cicatrici che poi ti accompagnano per tutta la vita. Sembrava che l'attaccante avesse superato questo momento durante gli anni al Tottenham culminato poi con l'avventura nella Nazionale inglese. Purtroppo tutte illusioni.

Dopo l'esperienza con gli Spurs, il buio totale. Tra Everton, Besiktas e Como il 29 enne ha visto il campo pochissime volte mentre fuori dal campo si lasciava andare alla vita sfrenata. Chiusa l'avventura con i Lariani, non è ancora riuscito a trovare una squadra ma nel frattempo, come riporta DailyMail, nelle ultime settimane l'attaccante si è dedicato al gioco d'azzardo.

Secondo il quotidiano inglese, Dele Alli avrebbe ultimamente frequentato il Victoria Casinò di Londra accumulando circa 25mila euro di perdite ogni notte. Chiunque abbia avuto modo di vederlo ha raccontato di averlo visto sempre triste e in solitudine. Non lo si vede infatti mai parlare con nessuno. Tutto questo sotto gli occhi dispiaciuti degli altri giocatori che frequentano il famoso locale.

"Va al piano di sopra, ai tavoli da poker con puntate alte, gioca per qualche ora e di solito perde 25.000 sterline ogni volta, che immagino sia il limite di credito giornaliero che il casinò gli ha concesso". E' la testimonianza di un collega che lo ha incontrato nelle ultime serate. Una situazione molto difficile dalla quale Dele Alli sembra proprio non vedere una via di uscita.