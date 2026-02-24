Alphonse Areola, estremo difensore francese , è il portiere di riserva del West Ham United in Premier League, ma non solo. Dopo la sfida contro il Bournemouth infatti, Areola è stato immortalato in un pub di Londra intento nell'attività di dj, un vezzo e una passione che ha sorpreso tanti tifosi degli Hammers.
DJ ALPHONSE
West Ham, Alphonse Areola: dalla porta al… pub. L’estremo difensore si è improvvisato DJ a Londra
West Ham, Areola e la nuova carriera da dj nei pub di Londra—
Archie Baloo, proprietario di un pub del centro di Londra, nei mesi scorsi aveva intrapreso dei contatti, assolutamente casuali, con un cugino dello stesso Areola che, durante una chiacchiera, gli aveva proposto di fare una festa proprio nel suo locale.
Archie però tutto poteva aspettarsi tranne che, in console a suonare, potesse esserci proprio l'uomo che ha visto allo stadio qualche minuto prima, Alphonse Areola. Ecco le sue dichiarazioni: "Eravamo sull'Eurostar diretti in Belgio insieme e abbiamo iniziato a chiacchierare, poi un paio di mesi fa ho pubblicato un post in cui cercavo nuovi promotori per il locale e lui mi ha risposto: 'Oh, beh, stiamo cercando un posto dove organizzare l'after party del nostro piccolo torneo di calcio'.
Ho pensato: 'Carino, vieni giù'. Ovviamente conoscevo i parenti dunque, ma non pensavo che Areola sarebbe stato lì, poi ho varcato la soglia e ho guardato alla mia destra e ho pensato: 'Ero allo stadio con lui circa un'ora fa, e ora è qui'. Sono rimasto sbalordito. È stata una sorpresa totale. Voglio dire, ripeto, sapevo che suo cugino sarebbe stato qui, ma non pensavo che avrebbe portato un calciatore della Premier League".
