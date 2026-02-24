Archie però tutto poteva aspettarsi tranne che, in console a suonare, potesse esserci proprio l'uomo che ha visto allo stadio qualche minuto prima, Alphonse Areola. Ecco le sue dichiarazioni: "Eravamo sull'Eurostar diretti in Belgio insieme e abbiamo iniziato a chiacchierare, poi un paio di mesi fa ho pubblicato un post in cui cercavo nuovi promotori per il locale e lui mi ha risposto: 'Oh, beh, stiamo cercando un posto dove organizzare l' after party del nostro piccolo torneo di calcio '.

Ho pensato: 'Carino, vieni giù'. Ovviamente conoscevo i parenti dunque, ma non pensavo che Areola sarebbe stato lì, poi ho varcato la soglia e ho guardato alla mia destra e ho pensato: 'Ero allo stadio con lui circa un'ora fa, e ora è qui'. Sono rimasto sbalordito. È stata una sorpresa totale. Voglio dire, ripeto, sapevo che suo cugino sarebbe stato qui, ma non pensavo che avrebbe portato un calciatore della Premier League".