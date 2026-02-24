Premier League, 27° turno: nessuna sorpresa, l'Arsenal vince il North London Derby e resta a +5 sul City. Rallentano Chelsea e Aston Villa, mentre lo United continua a stupire.

Niente di nuovo sul fronte inglese, il turno di campionato numero ventisette, conclusosi lunedì sera con la sfida tra Everton e Manchester United, è stata per certi versi una giornata interlocutoria. In vetta l'Arsenal mantiene cinque lunghezze di distanza sul Manchester City, anche se con una gara in più rispetto alla compagine di Guardiola, grazie al successo per 4-1 nel North London Derby. I Citizens hanno la meglio invece sul Wolverhampton (2-1). Rallentano Chelsea e Aston Villa, lo United continua a stupire e il Liverpool batte il Nottingham all'ultimo respiro.