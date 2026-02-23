L'Angolo della Premier League ritorna puntuale come sempre per narrarvi fatti e misfatti del campionato più bello e affascinante del mondo. Per raccontarvi la giornata numero 27 del massimo campionato inglese partiamo dalla fine, ovvero dal North London derby giocato ieri in un tardo pomeriggio di una domenica. Domenica amara per gli Spurs presi ancora a pallonate dai Gunners. Scivolando nel Sud di Londra il Crystal Palace torna a vincere, basta un gol al 90esimo contro il fanalino di coda Wolverhampton. Il West Ham pareggia in casa contro il Bournemouth, ma il Nottingham Forest non ne approfitta; il Liverpool vince con un gol al minuto 97.
Focus Premier League
L’Angolo della Premier League: Eze l’uomo dei sogni, Spurs in zona retrocessione. Glasner abbandona la nave?
Eze l'uomo dei sogni, il Tottenham in piena zona retrocessione
L'Arsenal di Mikel Arteta vince 4-1 in casa del Tottenham, la prima di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs è un incubo. Le doppiette di Viktor Gyökeres e Eberechi Eze annientano i buoni propositi dei padroni di casa. Il Tottenham negli ultimi due derby ha preso otto schiaffi dai Gunners, cinque gol solo da Eze. È l'ex numero 10 del Crystal Palace l'uomo dei sogni che trascina l'Arsenal e allontana le ambizioni del Manchester City, la vittoria per 2-1 contro il Newcastle aveva messo pressione all'Arsenal. Eze segna, sorride, danza sul pallone e con cinque gol in due partite contro gli Spursè nella storia del club, senza se e senza ma. Il Tottenham ha solo 4 punti di vantaggio sul West Ham, terzultimo in classifica. Situazione drammatica. L'Arsenal sale a quota 61 punti in classifica, il City ne ha 56 e una partita in meno.
Il Crystal Palace vince, ma Glasner lascia la Premier League a breve?
Evann Guessand toglie le ragnatele dall'angolino della porta di Selhurst Park al 90esimo. L'ex Aston Villa segna proprio sotto la Holmesdale Stand, si prende l'abbraccio del pubblico e scaccia via i brutti pensieri. Oliver Glasner scarica la tensione, tre punti importantissimi che in casa mancavano da una vita. La vittoria del Crystal Palace per 1-0 contro i Wolves ultimi in classifica è lo specchio di una stagione dannata sotto tanti punti di vista. Le voci di un addio di Glasner già adesso hanno fatto eco nel South London, il manager austriaco che ha già annunciato il suo addio a fine stagione potrebbe addirittura risolvere il suo contratto con le Eagles prima del previsto. Le tensioni interne con il board del club londinese stanno distruggendo tutto quello fatto l'anno scorso. Intanto nel Sud di Londra i tifosi hanno già fatto registrare il sold-out per la gara di ritorno dei play-off di Conference League.
Lotta retrocessione: c'è anche il Tottenham
Il West Ham continua a fare una fatica tremenda a fare punti, lo 0-0 interno contro il Bournemouth è la metafora dell'annata complicata degli Hammers, il Nottingham Forest però rimane a guardare e in casa contro il Liverpool perde 1-0. Alexis Mac Allister al minuto 97 spinge i Garibaldini verso il fondo della classifica. Il pareggio del Leeds contro l'Aston Villa regala ai Whites un punto prezioso come l'oro. Il Tottenham da oggi in poi dovrà guardarsi anche le spalle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA