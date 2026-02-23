Eze l'uomo dei sogni, il Tottenham in piena zona retrocessione

L'Arsenal di Mikel Arteta vince 4-1 in casa del Tottenham, la prima di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs è un incubo. Le doppiette di Viktor Gyökeres e Eberechi Eze annientano i buoni propositi dei padroni di casa. Il Tottenham negli ultimi due derby ha preso otto schiaffi dai Gunners, cinque gol solo da Eze. È l'ex numero 10 del Crystal Palace l'uomo dei sogni che trascina l'Arsenal e allontana le ambizioni del Manchester City, la vittoria per 2-1 contro il Newcastle aveva messo pressione all'Arsenal. Eze segna, sorride, danza sul pallone e con cinque gol in due partite contro gli Spursè nella storia del club, senza se e senza ma. Il Tottenham ha solo 4 punti di vantaggio sul West Ham, terzultimo in classifica. Situazione drammatica. L'Arsenal sale a quota 61 punti in classifica, il City ne ha 56 e una partita in meno.