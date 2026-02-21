Tottenham-Arsenal, i bomber più prolifici del derby: numeri e record

La super sfida tra Tottenham e Arsenal divide Londra e accende la passione dei tifosi: tra precedenti storici, episodi iconici e primati sotto porta, il confronto racconta una delle rivalità più accese e affascinanti

Vincenzo Di Chio 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 14:02)

Match attesissimo quello che ci aspetta domenica 22 febbraio alle ore 17:30: arriva il Derby del Nord di Londra tra Tottenham e Arsenal, una sfida sentitissima da entrambe le tifoserie, addirittura definita una delle più intense al mondo. Due obiettivi sicuramente opposti, ma in queste gare non conta il traguardo finale di una stagione: conta la gloria della propria città.

Da una parte gli Spurs, forse mai così in difficoltà negli ultimi anni, con l’obiettivo di allontanarsi definitivamente dalla zona rossa della classifica. Dall'altra, i Gunners: la voglia di tornare ad alzare il trofeo della Premier League è tanta, forse troppa, tanto da essere diventata quasi un’ossessione, anche se Mikel Arteta allenatore dell’Arsenal, nega questa pressione. Ma quale partita, più di un derby, può rappresentare la svolta? L’attesa è altissima e in città non si parla d’altro.

Le origini della rivalità — Prima di arrivare al presente, costruiamo il percorso e la rivalità tra queste due squadre del Nord di Londra. Tutto nasce nel 1887, quando le due compagini si affrontano per la prima volta. Il vero astio, però, esplode nel 1913, quando l’Arsenal Football Club si trasferisce da Woolwich, a sud del Tamigi, nella parte nord della città, entrando di fatto nel territorio del Tottenham Hotspur Football Club.

Oggi i rispettivi stadi, il Tottenham Hotspur Stadium e l’Emirates Stadium, distano appena 6,4 km l’uno dall’altro: una vicinanza che ha acceso ulteriormente la battaglia per la supremazia territoriale. Il trasferimento di giocatori tra i due club non è mai stato frequente. Tra questi ricordiamo l’approdo a Highbury del portiere Pat Jennings e del difensore Willie Young, passaggi avvenuti senza troppo clamore.

Diverso fu invece il caso di Sol Campbell, difensore che lasciò gli Spurs dopo nove anni e oltre 250 presenze per trasferirsi a parametro zero ai rivali, sfruttando la cosiddetta Legge Bosman (che permette a un calciatore in scadenza di accordarsi con un’altra squadra sei mesi prima del termine del contratto). Al suo ritorno contro gli ex tifosi, l’accoglienza non fu certo delle più calorose.

Numeri e bomber del derby — I match disputati tra le due squadre sono stati 198:

85 vittorie per l’Arsenal

61 per il Tottenham

52 pareggi

Tra le partite più iconiche ricordiamo:

Il titolo vinto dall’Arsenal a White Hart Lane (ex stadio degli Spurs).

La semifinale di FA Cup in cui il Tottenham batté 3-1 l’Arsenal, vincendo poi il trofeo.

Lo spettacolare 5-4 con cui l’Arsenal si impose in casa degli Spurs.

Chi sono stati i bomber più prolifici nella storia di questo derby? — Al primo posto figura l’intramontabile Harry Kane: miglior marcatore di sempre del Tottenham con 280 reti complessive. Nel Derby del Nord di Londra ha segnato ben 14 gol contro l’Arsenal, numeri impressionanti. Al secondo posto c’è il leggendario Bobby Smith con 10 gol. Attaccante simbolo degli Spurs tra il 1955 e il 1964, ha realizzato 208 reti con il club, diventando uno dei più amati nella storia della società.

Al terzo posto, a pari merito con Smith, troviamoEmmanuel Adebayor, doppio ex della sfida: 10 gol nel derby, 8 con la maglia dei Gunners e 2 con quella degli Spurs. Vedremo se qualcuno, negli anni a venire, riuscirà a superare questi record. Intanto, godiamoci lo spettacolo che solo il Derby del Nord di Londra sa regalare.