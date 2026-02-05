Nessuna delle due semifinali di Carabao Cup ha regalato grosse sorprese. Prima l'Arsenal, poi il Manchester City hanno infatti rispettivamente sconfitto, anche nella gara di ritorno, Chelsea e Newcastle. La finale, in programma il prossimo 22 marzo, metterà di fronte Arteta e Guardiola, come se non bastasse già il duello a distanza in campionato.
calcio estero
Carabao Cup, la finale sarà Arsenal-Manchester City
Carabao Cup, Havertz condanna il Chelsea—
L’Arsenal torna a Wembley per la finale di Carabao Cup per la prima volta dal 2018 grazie a un gol in extremis di Kai Havertz. La squadra di Mikel Arteta, già in vantaggio dopo il 3-2 conquistato a Stamford Bridge nel match d'andata, ha controllato gran parte della partita all’Emirates Stadium, trovando però difficoltà contro il compatto schieramento difensivo del Chelsea.
La svolta è arrivata nei minuti di recupero (97') grazie ad un gol dell'ex Blues Havertz. L'attaccante tedesco, tornato da poco a disposizione dei Gunners, per via di un infortunio al ginocchio, ha approfittato di una ripartenza, superando con freddezza il portiere Robert Sanchez, contribuendo a riportare otto anni dopo l'Arsenal nell'atto conclusivo della manifestazione.
Manchester City sul velluto—
In finale l'Arsenal sfiderà il Manchester City che ha battuto ed eliminato il Newcastle, detentore del titolo. La squadra di Pep Guardiola, che all'andata si era imposta 2-0 a St.James's Park, ha concesso il bis al ritorno, archiviando la pratica già al termine del primo tempo grazie ad una doppietta di Omar Marmoush e al gol di Reijnders. Nella ripresa la rete di Elanga ha solamente aggiornato le statistiche, visto che i Citizens hanno poi amministrato e gestito il vantaggio senza troppi patemi.
