Carabao Cup, la finale sarà Arsenal-Manchester City

Nessuna delle due semifinali di Carabao Cup ha regalato grosse sorprese. Prima l' Arsenal , poi il Manchester City hanno infatti rispettivamente sconfitto, anche nella gara di ritorno, Chelsea e Newcastle . La finale, in programma il prossimo 22 marzo, metterà di fronte Arteta e Guardiola , come se non bastasse già il duello a distanza in campionato.

Manchester City sul velluto

In finale l'Arsenal sfiderà il Manchester City che ha battuto ed eliminato il Newcastle, detentore del titolo. La squadra di Pep Guardiola, che all'andata si era imposta 2-0 a St.James's Park, ha concesso il bis al ritorno, archiviando la pratica già al termine del primo tempo grazie ad una doppietta di Omar Marmoush e al gol di Reijnders. Nella ripresa la rete di Elanga ha solamente aggiornato le statistiche, visto che i Citizens hanno poi amministrato e gestito il vantaggio senza troppi patemi.