Ginocchio ko per Havertz: intervento riuscito, ma l’Arsenal perde il suo jolly

Il giocatore tedesco salterà partite chiave di Premier League e probabilmente anche l’avvio della Champions League

Danilo Loda 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 11:39)

L'ottimo avvio di stagione dell’Arsenal è macchiato dall’infortunio a Kai Havertz, occorso durante la prima giornata di Premier League contro il Manchester United. Il trequartista tedesco, costretto a uscire anzitempo, ha riportato un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori anche dalla roboante vittoria per 5-0 contro il Leeds United.

Il club londinese ha comunicato che il giocatore si è sottoposto a un’operazione definita “minore”, eseguita con successo e senza complicazioni. L’intervento rappresenta un passaggio necessario per permettere ad Havertz di recuperare pienamente e tornare a disposizione nel più breve tempo possibile.

Havertz, un talento fondamentale per l'Arsenal — Arrivato all’Arsenal nella stagione 2023/24, Havertz ha rapidamente conquistato un ruolo centrale nello scacchiere di Mikel Arteta. In due stagioni, il tedesco ha collezionato 60 presenze in Premier League, firmando 22 gol e 10 assist. Numeri che ne certificano il peso specifico del giocatore tedesco nell’attacco dei Gunners.

Il 26enne, tuttavia, ha già dovuto fare i conti con problemi fisici: nella scorsa stagione. Infatti era rimasto fermo per lungo tempo a causa di un infortunio al bicipite femorale, subito durante il ritiro estivo di febbraio. La nuova battuta d’arresto non compromette la sua carriera, ma costringe l’Arsenal a ridisegnare temporaneamente gli equilibri offensivi. Questo, soprattutto, in vista delle prossime sfide di alto livello.

Le partite che rischia di saltare — Il comunicato ufficiale del club sottolinea come i tempi di recupero non dovrebbero essere eccessivamente lunghi. Tuttavia, lo stop di Havertz potrebbe escluderlo da incontri cruciali in Premier League contro Liverpool, Nottingham Forest, Manchester City e Newcastle.

Sul fronte europeo, la situazione appare altrettanto delicata: l’Arsenal è stato inserito in un girone di ferro con Bayern Monaco, Inter e Atletico Madrid, e la presenza di Havertz almeno nelle prime sfide di Champions League resta in forte dubbio.

L’attesa dei tifosi e le prossime mosse — La tifoseria dei Gunners, che aveva iniziato la stagione con entusiasmo grazie alla profondità della rosa e alle ambizioni di titolo, guarda ora con preoccupazione alla gestione dell’assenza di Havertz. Arteta dovrà affidarsi a soluzioni alternative. In primis l’impiego di Martin Ødegaard più avanzato o una maggiore responsabilità offensiva a carico di Gabriel Jesus e Bukayo Saka.

Nonostante l’infortunio, il messaggio lanciato dall’Arsenal è improntato all’ottimismo: il recupero del tedesco non sarà lungo e l’obiettivo è riaverlo disponibile già entro poche settimane.