Il trequartista britannico dei Gunners è il secondo calciatore più giovane a calcare un campo della massima divisione inglese

Samuele Amato Redattore 24 agosto - 14:04

L'Emirates Stadium dà il benvenuto ai Gunners e ai nuovi volti. Nella serata di presentazione del nuovo numero 10 e della doppietta del cannibale Viktor Gyokeres, c'è spazio anche per un giovane talento che ha calcato per la prima volta l'erba di un campo di Premier League. Nel 5 a 0 rifilato al Leeds, l'Arsenal fa esordire il quindicenne Max Dowman.

Arsenal, Dowman è il secondo più giovane della Premier League — Un predestinato, su cui i media britannici hanno già posto attenzione, e che a soli 15 anni è riuscito a convincere Mikel Arteta. Max Dowman trova il suo debutto nel campionato britannico di massima serie, in una partita che i Gunners stavano già conducendo 4 a 0 contro il Leeds.

Il gioiello dell'Arsenal è entrato, infatti, al 64esimo al posto di Noni Madueke. Se una parte della copertina se la prende il tanto atteso Viktor Gyokeres, con una doppietta di benvenuto al nuovo pubblico, un'altra parte è riservata a Dowman.

Con l'entrata a partita in corso, il trequartista mancino britannico è diventato il secondo giocatore più giovane ad esordire in Premier League, con 15 anni e 235 giorni. Per il giovane talento classe 2009 dei Gunners, il debutto era solo una questione di settimane, dopo aver disputato un'ottima preseason e scendendo in campo nelle amichevoli contro Milan e Newcastle.

Al primo posto, detentore del titolo del calciatore più giovane esordiente del campionato inglese, c'è il compagno di squadra di Dowman: Ethan Nwaneri. Il classe 2007 ha esordito, infatti, a 15 anni e 181 giorni nel settembre 2022, nella partita contro il Brentford; in quell'occasione, Nwaneri ha battuto il record di Harvey Elliot del Liverpool (16 anni e 30 giorni).

A chiudere il podio c'è un altro under-16: si tratta di Jeremy Monga. Il centrocampista britannico del Leicester ha fatto il suo debutto in Premier League lo scorso aprile contro il Newcastle all'età di 15 anni e 271 giorni.