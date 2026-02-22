Chelsea, insulti razzisti contro Wesley Fofana: il calciatore denuncia

Il difensore del Chelsea è stato vittima di insulti razzisti sui propri profili social, al termine della partita tra Chelsea e Burnley, terminata 1-1

Gianmarco Inguscio Collaboratore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 11:29)

"2026, è sempre la stessa cosa, non cambia mai nulla. Queste persone non vengono mai punite. Si creano grandi campagne contro il razzismo, ma nessuno fa davvero nulla". Questo il messaggio diffuso dal difensore del Chelsea, Wesley Fofana, dopo aver ricevuto insulti razzisti al termine del match di Premier League con il Burnley. Allo "Stamford Bridge" di Londra, la sfida tra le squadre in questione termina sul punteggio di 1-1, grazie ai gol di Joao Pedro prima e di Zian Flemming poi. Quest'ultimo autore del gol del pareggio al 93'.

Un risultato che complica il cammino in zona Champions League per gli uomini di Liam Rosenior, considerando che, il terzo posto dista sei lunghezze, mentre il Manchester United proprio alle spalle dei Blues, vanta 45 punti, gli stessi del Chelsea, ma con una partita ancora da giocare.

Partita da dimenticare per Fofana — Ma ad essere protagonista in negativo è stato senza dubbio il calciatore dei padroni di casa, Wesley Fofana. Il difensore infatti, riceve un cartellino giallo al 34', poi nella seconda frazione di gioco commette nuovamente un fallo al 72' e "guadagna" la seconda ammonizione che vale l'espulsione con conseguente abbandono dal terreno di gioco. Inoltre, Fofana, ha pubblicato sul profilo Instagram alcuni insulti razzisti ricevuti al termine della partita. E non è tutto, perché il classe 2000 è stato anche incolpato per il risultato finale, in quanto, la sua espulsione avrebbe favorito il Burnley a raggiungere il gol del pareggio.

Nella conferenza stampa post-partita, Rosenior difende immediatamente il suo calciatore dichiarando: "Eravamo sicuri di avere il possesso palla e dopo il primo gol ci è mancata la decisione giusta". Poi il tecnico aggiunge: "Non è assolutamente colpa di Fofana per quanto successo".

Chelsea, il comunicato ufficiale del club in merito a quanto accaduto — Di seguito, la nota ufficiale pubblicata dai Blues, sui i propri canali ufficiali del club: "Il Chelsea Football Club è sconvolto e disgustato da vili abusi razzisti online diretti a Wesley Fofana. L'abuso razzista mirato a cui Wes è stato sottoposto a seguito della gara odierna della Premier League contro il Burnley è ripugnante e non sarà tollerato. Un comportamento del genere è del tutto inaccettabile e va contro i valori del gioco e tutto ciò che rappresentiamo come società. Non c'è spazio per il razzismo".

Continua il messaggio della società: "Siamo inequivocabilmente con Wes. Lui ha il nostro pieno sostegno, così come tutti i nostri giocatori che troppo spesso sono costretti a sopportare questo odio semplicemente per aver fatto il loro lavoro. Lavoreremo con le autorità e le piattaforme competenti per individuare gli autori e intraprendere le azioni più forti possibile".

Chelsea, Fofana riceve messaggi di solidarietà anche dagli avversari — Non è mancata la vicinanza da parte della società del Burnley, la quale ha rilasciato una dichiarazione affermando: "Non c'è posto per questo nella nostra società e lo condanniamo senza riserve. Siamo tutti disgustati dagli insulti razzisti rivolti al calciatore dopo la partita contro il Chelsea".

Risponde presente anche la Premier League tramite i propri canali ufficiali: "Ci uniamo al Burnley per condannare fermamente gli insulti razzisti ad Hannibal e abbiamo offerto il nostro sostegno al giocatore e al club. Qualsiasi individuo identificato e ritenuto colpevole di discriminazione dovrà affrontare conseguenze".