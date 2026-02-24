La sfida è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 25 febbraio allo Juventus Stadium e deciderà chi tra le due squadre avrà accesso alla successiva fase a eliminazione diretta

Filippo Montoli 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 13:02)

Nel mercoledì di Champions League scendono in campo due italiane, tra cui la Juventus contro il Galatasaray. La partita è in programma alle ore 21:00 del 25 febbraio all'Allianz Stadium. Dopo il pesante 5-2 dell'andata gli uomini di Luciano Spalletti devono giocare la partita perfetta se vogliono guadagnare l'accesso agli ottavi di finale. Ecco dove vedere Juventus-Galatasaray in diretta tv e streaming.

Juventus-Galatasaray, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League e in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 21:00 è visibile in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video. È sufficiente registrarsi e abbonarsi alla piattaforma per poter seguire la partita. La telecronaca della sfida è affidata a Sandro Piccinini e a Massimo Ambrosini.

Lo stato di forma delle due squadre — Per la Juventus è in corso il periodo più negativo della stagione. I bianconeri non vincono una partita dal primo febbraio, quando superarono per 1-4 il Parma. Da allora quattro sconfitte e un pareggio. L'unico punto è stato raccolto con la Lazio nel 2-2 casalingo. La squadra di Spalletti è invece uscita a mani vuote contro Inter (3-2) e Como (0-2) in campionato, Atalanta (3-0) in Coppa Italia e Galatasaray in Champions League.

Il Galatasaray arriva all'incontro dalla sconfitta in campionato con il Konyaspor per 2-0, la quale ha messo fine a una striscia di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. Queste erano state ottenute contro Kayserispor (4-0), Rizespor (0-3) ed Eyupspor (5-1) in Super Lig, Istanbulspor (3-1) in coppa e Juventus in Champions. La decisione di schierare diverse riserve nell'ultima sfida dimostra che la testa del club turco è tutta al match di ritorno.

Le probabili formazioni — Spalletti non potrà contare su diversi giocatori in vista della gara di ritorno. Oltre agli squalificati Cabal e Cambiaso, il tecnico bianconero ha tra gli indisponibili Holm, Vlahovic, Milik e Yildiz. Situazione decisamente migliore per Buruk, il quale può contare su tutti i giocatori a eccezione di Buyuk. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatty, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, McKennie, Boga; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gundogan; Baris Yilmaz, Yunus Akgun, Sané; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.