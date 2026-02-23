Il Galatasaray sta iniziando i preparativi in vista della sfida di ritorno dei playoff di mercoledì contro la Juventus. Tuttavia, qualcosa sembra essere andato storto da quello storico 5-2 inflitto ad Istanbul. Nel turno di campionato successivo alle fatiche di Champions, i campioni di Turchia in carica sono caduti per 2-0 contro il Konyaspor. I giallorossi ora rischiano di essere raggiunti dal Fenerbahce secondo (impegnato attualmente sul campo del Kasimpasa). Tuttavia, non sono solo i risultati in SüperLig a destare qualche preoccupazione dopo la sbornia della cinquina. Al centro delle polemiche fra i media turchi c'è proprio uno degli eroi di quel match, il top player del Gala per eccellenza: Victor Osimhen.
Caso Osimhen a poche ore dalla Juventus: tra pagamenti in ritardo e assenze misteriose
Il caso Victor Osimhen—
L'ex attaccante del Napoli ha giocato una partita superba contro i bianconeri. In una Champions da 6 reti in 7 gare, il nigeriano ha disputato un match di sacrificio e di lotta inizialmente contro Bremer e poi ha dominato in lungo e in largo contro Kelly e Gatti. Osimhen infatti è stato colui che ha messo lo zampino, attraverso la sua rapidità e fisicità, nella maggior parte delle reti del Gala. Insomma, una partita che dimostrato a tutti il perché dell'investimento da 75 milioni e dello stipendio da 21 milioni netti annui.
Proprio sul lato economico sorge uno dei problemi relativi alla punta. Il giocatore infatti non avrebbe ancora ricevuto gli stipendi di gennaio e febbraio. Questa situazione è andata a sovrapporsi all'esclusione inattesa arrivata dal match contro il Konyaspor, alimentando il mistero e le polemiche sul top player. D'altra parte, arrivano delle smentite che sosterrebbero la tesi di un dolore al ginocchio destro per Osi, il quale avrebbe così preferito non correre rischi in vista della sfida di Torino.
L'assenza del bomber dalla partita di campionato si è fatta sentire parecchio, considerando lo scarso apporto fornito dall'altro italianoMauro Icardi. La punta nigeriana inoltre non ha partecipato all'allenamento in gruppo del giorno successivo alla sconfitta, limitandosi al lavoro in palestra.
