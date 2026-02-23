Il caso Victor Osimhen

L'ex attaccante del Napoli ha giocato una partita superba contro i bianconeri. In una Champions da 6 reti in 7 gare, il nigeriano ha disputato un match di sacrificio e di lotta inizialmente contro Bremer e poi ha dominato in lungo e in largo contro Kelly e Gatti. Osimhen infatti è stato colui che ha messo lo zampino, attraverso la sua rapidità e fisicità, nella maggior parte delle reti del Gala. Insomma, una partita che dimostrato a tutti il perché dell'investimento da 75 milioni e dello stipendio da 21 milioni netti annui.