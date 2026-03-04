Mercoledì 4 marzo 2026 Marsiglia e Tolosa si sfidano nei quarti di Coppa di Francia

Stefano Sorce 4 marzo - 00:41

Il 4 marzo 2026 alle ore 21:00, allo Stade Vélodrome, si giocano il passaggio del turno Marsiglia-Tolosa in un quarto di finale che può cambiare il senso della stagione dei padroni di casa. Per i Phoceens è molto più di una partita: è una possibilità concreta di arrivare fino in fondo in un’edizione della Coppa di Francia senza superpotenze dominanti.

Dove vedere Marsiglia-Tolosa in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Marsiglia vive una stagione fatta di alti e bassi. In campionato la corsa Champions è ancora aperta ma complicata, con il Lille che incalza. La vittoria in rimonta contro il Lione, firmata nel finale da Aubameyang, ha ridato fiducia e ossigeno. La squadra di Beye alterna momenti di brillantezza offensiva a cali di concentrazione. In casa, però, l’intensità del Vélodrome spesso diventa un fattore determinante. In una gara secca, l’approccio mentale sarà decisivo.

Il Tolosa di Martinez è una squadra ordinata, pragmatica, senza picchi ma anche senza crolli. In Ligue 1 naviga lontano dalle zone calde ma anche senza ambizioni europee concrete. I Violets sono bravi a chiudere gli spazi e a gestire i ritmi, ma in trasferta faticano quando il livello tecnico dell’avversario sale. Per passare il turno servirà una partita estremamente disciplinata e cinica negli episodi.

