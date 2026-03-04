8 partite dopo il Castellon torna a perdere: la squadra seconda in classifica perde il match contro il Santander

Francesco Di Chio 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 19:16)

Il Castellon, dopo la sconfitta casalinga contro il Racing Santander (1-3), dice addio alla sua striscia di risultati utili consecutivi e interrompe una delle migliori serie della sua storia. La sconfitta contro i rivali fa svanire anche il sogno primo posto.

L'incredibile serie del Castellon si è interrotta — La sconfitta nello scontro al vertice contro il Racing Santander fa male due volte in casa Castellon. Innanzitutto perchè con questa sconfitta la squadra di mister di Pablo Hernandez non è riuscita nell'obiettivo di salire in vetta alla classifica, ma anche perchè ha interrotto una striscia senza sconfitte che durava dal 21 dicembre. Dopo la sconfitta contro il Cadiz (2-0), la squadra Valenciana aveva raccolto 5 vittorie e 3 pareggi. Numeri eccezionali, ancor di più se si sommano alle partite precedenti.

Il Castellon infatti nelle ultime 16 partite ha perso appunto solo il match con il Cadiz, una serie di risultati incredibili che ha portato la squadra dalla zona salvezza a lottare per la parte alta della classifica. In più la sconfitta contro la capolista ha anche interrotto un altro record, quello di vittorie consecutive nei match casalinghi, fermando il conto ad 8.

Le ambizioni del Castellon — Ambizioni di classifica completamente cambiate nel corso della stagione quindi per i ragazzi allenati da mister Hernandez, che si sono ritrovati a sorpresa in corsa per una qualificazione alla Liga. Nonostante la sconfitta dell'ultima giornata, la classifica vede comunque il Castellon a soli 4 punti dal primo posto, quindi ancora completamente in corsa. In questo senso marzo risulta decisivo come mese per definire la stagione della squadra. I bianconeri infatti incontreranno Real Sociedad B e Cultural Leonesa, entrambe in lotta per la retrocessione, l'Albacete impegnata per non farsi risucchiare dal gruppo di coda e Sporting Gijon che lotta per entrare in zona play-off. Se la squadra di Hernandez riuscirà a riprendere il ritmo interrotto dal Santander, il sogno promozione non resterà solo un sogno.