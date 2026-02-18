La stagione 2025-26 del Castellon sta entrando nella storia del club grazie a prestazioni e numeri che stanno riscrivendo i record della lunga tradizione della società iberica della Segunda Division. Dopo quasi 104 anni di vita, la squadra ha messo in fila sei partite consecutive senza subire gol, un dato che rappresenta la miglior striscia difensiva mai registrata nel calcio professionistico per la società. Il portiere belga Romain Matthys ha totalizzato 570 minuti imbattuto, con l’ultimo gol incassato contro lo Huesca nella ventunesima giornata, partita conclusasi con un netto 4-1 a favore del Castellòn, un gol in qualche modo indolore.
CHE NUMERI
Nella Serie B spagnola c’è un club che sta battendo record su record
Castellon, numeri da urlo e una tifoseria incredibile per il club spagnolo di Segunda Division—
Il rendimento dal punto di vista della tenuta difensiva ha contribuito in modo decisivo a portare il Castellon in vetta alla classifica della Segunda Division spagnola, posizione che mancava al club da 36 anni, rendendo questa stagione memorabile e da inserire negli annali per i tifosi del club considerato 'albinegro' in Spagna per i suoi colori sociali. I risultati, incredibili sia offensivamente che difensivamente del Castellon hanno portato anche la loro tifoseria a seguire con grandissima enfasi e supporto la squadra che registra, quasi ogni domenica di gare in casa, il tutto esaurito.
Al momento, nella classifica della Segunda Division, il Castellon si trova quindi al primo posto in classifica con 47 punti ottenuti, un punto di vantaggio sulla seconda in classifica, e una difesa di ferro rodata soprattutto nelle ultime giornate. L'ultima sfida disputata dagli spagnoli, club della regione di Valencia come dimostra anche il simbolo della squadra, è stata una vittoria, la terza consecutiva.
