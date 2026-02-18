La stagione 2025-26 del Castellon sta entrando nella storia del club grazie a prestazioni e numeri che stanno riscrivendo i record della lunga tradizione della società iberica della Segunda Division. Dopo quasi 104 anni di vita, la squadra ha messo in fila sei partite consecutive senza subire gol, un dato che rappresenta la miglior striscia difensiva mai registrata nel calcio professionistico per la società. Il portiere belga Romain Matthys ha totalizzato 570 minuti imbattuto, con l’ultimo gol incassato contro lo Huesca nella ventunesima giornata, partita conclusasi con un netto 4-1 a favore del Castellòn, un gol in qualche modo indolore.