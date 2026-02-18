I due club avrebbero dovuto giocare questa partita a metà dicembre, ma è stata rinviata per ragioni meteorologiche

Jacopo del Monaco 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 16:02)

Nel corso della giornata odierna non solo andrà in scena la Champions League, ma anche la Liga Spagnola con l'incontro tra il Levante ed il Villarreal. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del recupero della sedicesima giornata di campionato. La partita si sarebbe dovuta giocare a metà dicembre, ma è stata rinviata per questioni meteorologiche. La partita, che si disputerà presso lo Stadio Ciutat de Valencia, avrà inizio alle ore 20:00 e, nell'attesa, vediamo insieme i precedenti tra i due club.

Levante-Villarreal, i precedenti — Giocando questa partita, le due squadre della Liga torneranno in pari con tutte le altre. Il Levante, allenato dal portoghese Luis Castro, in questo momento occupa la penultima posizione in classifica con soli 18 punti e nella scorsa giornata di campionato ha perso 0-2 in casa contro il Valencia. Il Villarreal guidato da Marcelino, dal canto suo, si trova al terzo posto avendo totalizzato 45 punti e nell'ultima partita della massima serie spagnola ha ottenuto una sconfitta in trasferta contro il Getafe (2-1).

Trattandosi di due squadre provenienti dalla Comunità Valenciana, l'incontro di questa sera è un derby regionale. La prima partita tra i due club risale alla seconda giornata della Segunda División 1996/1997, quando il Villarreal ha vinto 2-0. Ad oggi, i Granotes ed il Submarino Amarillo hanno giocato contro in 34 occasioni e gli ospiti di questa sera hanno le statistiche dalla loro parte. Infatti, hanno vinto 21 volte, mentre gli incontri terminati in parità sono quattro e le vittorie dei rossoblù sono a quota nove. Per quanto riguarda i gol, invece, il Villarreal ha un importante vantaggio avendo segnati 59, mentre le Rane ne hanno realizzati 30.

Le statistiche in campionato — Nel corso della giornata odierna, i due club che militano nella massima divisione spagnola torneranno ad affrontare quattro anni dopo l'ultima volta. Nella Liga 2021/2022, i due derby regionali sono terminati con una vittoria per parte. All'andata, il Villarreal ha vinto 5-0 in casa grazie alle reti di Boulaye Dia, oggi alla Lazio, Pau Torres, Gerard Moreno (doppietta) e Manu Trigueros. Nel match di ritorno, invece, il Levante ha avuto la meglio con una vittoria per 2-0 grazie alla doppietta di José Luis Morales. In Liga, le due squadre si sono affrontate 26 volte così divise: 17 vittorie del Submarino Amarillo; sette successi dei rossoblù; due pareggi, di cui l'ultimo terminato 1-1 nel match d'andata della stagione 2018/2019.

Prendendo in considerazione soltanto le tredici partite della massima divisione spagnola giocare in casa rossoblù, il Villarreal ha ottenuto la vittoria sette volte, l'ultima delle quale il 18 aprile del 2021 con il risultato di 1-5. Per di più, tra i marcatori di quel giorno figura anche Samuel Chukwueze, autore di una doppietta nella seconda frazione di gioco. Il Levante, invece, ha vinto sei derby di Liga giocati tra le mura amiche ed avrebbe l'occasione di vincere il secondo di fila dopo i due dell'ottobre 2015 ed agosto 2017, entrambi terminati 1-0.