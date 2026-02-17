Levante-Villarreal, recupero di Liga: streaming gratis e diretta TV

Segui Levante-Villarreal in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione Derby Derby Derby 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 21:44)

Mentre la Champions League monopolizza questo mid-week in Liga si gioca il recupero della 16esima giornata fra Levante e Villarreal. Il match dell'Estadi Ciudad de Valencia vede affrontarsi la penultima contro la terza in classifica. Calcio d'inizio mercoledì 18 febbario alle ore 20.

Vuoi vedere il match senza costi aggiuntivi? Hai 3 scelte:

Dove vedere Levante-Villarreal in diretta TV e streaming gratis — Levante-Villarreal sarà in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palisesto di live streaming gratis di SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al programma di live streaming gratis di GOLDBET

Per vedere decine di match in live gratuito ogni giorno su LOTTOMATICA clicca sull'immagine

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Levante-Villarreal in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Levante-Villarreal nella sezione Live Streaming.

Levante-Villarreal, recupero della 16esima giornata di Liga — Il Levante padrone di casa è penultimo in classifica con 18 punti e con già 7 lunghezze di distanza dalla salvezza. I rossoblu hanno un magro bottino di di 4 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte con 26 goal fatti e 40 subiti. Il Levante ha arriva da 2 ko consecutivi, ultimo dei quali nel derby contro il Valencia perso 2-0.

Stagione esaltante per il Villarreal che al momento è terzo con gli stessi punti dell'Atletico Madrid (45) ma con una gara in meno giocata. Il ruolino di marcia del sottomarino giallo è di 14 vinte, 3 pareggiate e 6 perse frutto di 44 goal all'attivo e 26 al passivo. Anche il Villarreal nel weekend ha incassato una sconfitta, quella per 2-1 in trasferta contro il Getafe.

Le probabili formazioni di Levante-Villarreal — Levante col 4-2-3-1: Ryan in porta; Toljan, Dela, Matturro e Sanchez in difesa; Vencedor e Rey in mediana; Alvarez, Olasagasti e Romero sulla traquarti con Etta in attacco. Villarreal che risponde col 4-4-2: Junior fra i pali; Mourino, Navarro, Veiga e Pedraza in difesa; Pepe, Gueye, Comesana e Buchana a centrocampo; Perez e Oluwaseyi in avanti.

LEVANTE (4-2-3-1) - Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Rey; Alvarez, Olasagasti, Romero; Etta. All. Luiz Castro

VILLARREAL (4-4-2) - Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Gueye, Comesana, Buchana; Perez; Oluwaseyi. All. Marcelino