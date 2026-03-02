derbyderbyderby calcio estero Aubameyang e la sua nuova esultanza: “È un trend, me l’ha chiesto mio figlio”

LIGUE 1

Aubameyang e la sua nuova esultanza: “È un trend, me l’ha chiesto mio figlio”

Eletto MVP della gara tra Marsiglia e Lione ed autore di una doppietta decisiva. Dopo il gol al 91° l'attaccante ha ballato dei passi di Tektonik: una dedica per il figlio
Francesco Di Chio

L'attaccante gabonese del Marsiglia, Pierre Aubameyang, autore di una doppietta decisiva per la vittoria del Marsiglia contro il Lione, ha spiegato ai microfoni il perchè della sua nuova esultanza.

LONDRA, INGHILTERRA – 14 MARZO: Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal indossa una maschera di Black Panther mentre esulta dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra insieme a Sead Kolasinac dell’Arsenal durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League tra Arsenal e Stade Rennais all’Emirates Stadium il 14 marzo 2019 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Morton/Getty Images)

La nuova esultanza di Aubameyang

—  

Dopo i gol di Aubameyang ha sfoggiato una nuova esultanza. L'ennesima, dal "Running Man" con Mkhytarian alla maschere di SpiderMan e Black Panther. Questa volta l'ex stella del Borussia Dortmund si è lasciato andare in un passo di Tektonik, riportandoci al 2010. Intervistato dopo la partita, l'attaccante ha spiegato così il motivo di questo nuovo modo di festeggiare: "Mio figlio mi ha chiesto di ballare! È per un trend, lo faccio contento!". Un trend di TikTok e una richiesta del figlio, questo hanno portato l'attaccante a ballare dopo il secondo gol, quello decisivo per la vittoria. E, come spesso accaduto in questi anni, probabilmente sarà lui a lanciare questo trend tra il resto dei calciatori.

Man of the match

—  

Aubameyang è stato appunto decisivo nella vittoria della sua squadra: prima all'81esimo mette dentro un cross di Paixao, e poi, al 91esimo, realizza un assist di Nwaneri, permettendo alla sua squadra di vincere il match. "Abbiamo messo gli ingredienti per andare a prenderla - ha aggiunto Pierre ai microfoni di Ligue 1+ - L’abbiamo fatta di testa. Il fatto di essere partiti in ritiro ci ha dato la forza di lavorare insieme, di fare gli sforzi. È quello che abbiamo fatto stasera, abbiamo messo molta intensità". Queste le parole del MVP del match, che ha affermato che il ritiro pre match è stata un'idea vincente. Ritiro organizzato per permettere alla squadra di conoscere meglio il nuovo allenatore, Habib Beye, e che è risultato decisivo nella vittoria del Marsiglia sul Lione. Con questi 3 punti Les Phocéens si portano a soli due punti dal terzo posto, occupato proprio dal Lione di Paulo Fonseca.

