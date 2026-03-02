Dopo i gol di Aubameyang ha sfoggiato una nuova esultanza. L'ennesima, dal " Running Man " con Mkhytarian alla maschere di SpiderMan e Black Panther . Questa volta l'ex stella del Borussia Dortmund si è lasciato andare in un passo di Tektonik, riportandoci al 2010. Intervistato dopo la partita, l'attaccante ha spiegato così il motivo di questo nuovo modo di festeggiare: "Mio figlio mi ha chiesto di ballare! È per un trend, lo faccio contento!". Un trend di TikTok e una richiesta del figlio, questo hanno portato l'attaccante a ballare dopo il secondo gol, quello decisivo per la vittoria. E, come spesso accaduto in questi anni, probabilmente sarà lui a lanciare questo trend tra il resto dei calciatori.

Man of the match

Aubameyang è stato appunto decisivo nella vittoria della sua squadra: prima all'81esimo mette dentro un cross di Paixao, e poi, al 91esimo, realizza un assist di Nwaneri, permettendo alla sua squadra di vincere il match. "Abbiamo messo gli ingredienti per andare a prenderla - ha aggiunto Pierre ai microfoni di Ligue 1+ - L’abbiamo fatta di testa. Il fatto di essere partiti in ritiro ci ha dato la forza di lavorare insieme, di fare gli sforzi. È quello che abbiamo fatto stasera, abbiamo messo molta intensità". Queste le parole del MVP del match, che ha affermato che il ritiro pre match è stata un'idea vincente. Ritiro organizzato per permettere alla squadra di conoscere meglio il nuovo allenatore, Habib Beye, e che è risultato decisivo nella vittoria del Marsiglia sul Lione. Con questi 3 punti Les Phocéens si portano a soli due punti dal terzo posto, occupato proprio dal Lione di Paulo Fonseca.