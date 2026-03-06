Le condizioni fisiche del portoghese, infortunatosi contro l'Al-Fayha, preoccupano sia i sauditi che la nazionale lusitana

Francesco Intorre 6 marzo - 15:47

Pessime notizie sul recente infortunato per tutti i tifosi e gli appassionati di Cristiano Ronaldo, soprattutto a pochi mesi dall'inizio del Mondiale 2026. L'allarme, scattato durante l'ultima sfida di campionato contro l'Al-Fayha, ha trovato purtroppo conferme ufficiali nelle scorse ore. L'infortunio muscolare patito da Cristiano Ronaldo è decisamente più serio di quanto ipotizzato in un primo momento. A rompere gli indugi e a gelare il sangue dei sostenitori è stato direttamente il tecnico dell'Al-Nassr, Jorge Jesus. L'allenatore portoghese ha delineato un quadro clinico che impone la massima cautela e tempi di recupero inevitabilmente dilatati.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Le parole di Jorge Jesus e la scelta di Madrid — A fare chiarezza sulle reali condizioni del cinque volte Pallone d'Oro è stato proprio l'allenatore, che ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili dopo aver ricevuto l'esito degli esami strumentali. "Dopo gli esami, abbiamo constatato che l'infortunio subito da Cristiano Ronaldo era più grave del previsto" ha ammesso candidamente Jorge Jesus, spegnendo le speranze di un recupero lampo. Di fronte a una problematica di questa entità, CR7 ha deciso di non lasciare nulla al caso e di affidarsi esclusivamente a mani sicure e fidate. Per questo motivo lascerà temporaneamente l'Arabia Saudita per volare in Spagna.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il ritorno in Spagna e l'ansia Mondiale — A confermare il trasferimento medico è stato ancora una volta il tecnico dell'Al-Nassr, spiegando nel dettaglio la strategia clinica adottata dal club e dal giocatore: "Cristiano ora andrà in Spagna, come altri giocatori che si sono recati in ospedale per curarsi a causa dell'infortunio. Il suo problema ha richiesto cure a Madrid con il suo terapista personale e speriamo che torni presto e aiuti la squadra". Nella capitale spagnola, città in cui ha vissuto i momenti più gloriosi della sua carriera, Ronaldo si sottoporrà a un ciclo di terapie all'avanguardia per scongiurare complicazioni che potrebbero precludergli la partecipazione alla sua sesta Coppa del Mondo. Ora l'attesa si sposta tutta sui prossimi bollettini medici in arrivo da Madrid.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.