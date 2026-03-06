Besiktas-Galatasaray, un derby di simboli: l’Aquila contro il Leone

Il derby Besiktas-Galatasaray è una delle sfide più accese della Super Lig. Ma oltre alla rivalità sportiva, rappresenta anche uno scontro simbolico: l’Aquila del Besktas contro il Leone del Galatasaray, due identità storiche del calcio di...

Istanbul, sabato 7 marzo 2026. Mentre il cielo quasi primaverile comincia a imbrunire sopra il Bosforo, è tutto pronto per Besiktas-Galatasaray. Una delle partite più calde del calcio turco, ma anche uno scontro di simboli, identità e narrazioni strettamente connesse alla storia della città e all'anima sociale dei due club.

Due delle grandi della Super Lig, insieme al Fenerbahce, entrambe le squadre hanno sede nella capitale, rappresentano due percorsi e due modi di essere differenti. Così come i loro "animali guida": un'Aquila per il Besiktas, un Leone per il Gala.

Il Besiktas e l'Aquila L'animale simbolo del Besiktas è un grosso rapace con le ali spiegate, in turco Kara Kartal, che significa proprio "Aquila Nera".

Fondato nel 1903, il club è la polisportiva turca più antica; il legame con il re dei volatili, però, è relativamente recente. Il 19 gennaio 1941, durante una partita contro il Suleymaniye che sarebbe diventata storica, dalle gradinate si alzò un coro ad incitare la squadra: "Forza Aquile Nere, attaccate aquile nere!", forse prendendo spunto dai colori sociali e dalle divise dei calciatori. Si dice che il primo a intonarlo fu un pescatore, Mehmet Galin. Comunque, portò fortuna: la partita finì con una vittoria per 6-0, e il soprannome rimase.

Il Besiktas è figlio di un quartiere popolare e marittimo, e ciò ha fatto sì che negli anni coltivasse un'identità combattiva e orgogliosa, con un forte senso di appartenenza. Valori che potevano facilmente essere associati all'aquila, che nella tradizione simbolica rappresenta un'idea di potenza, visione e comando, ma anche aggressività e fierezza.

Oggi, l'Aquila Nera è diventata l'emblema della squadra, tanto che, in occasione del 120° anniversario della fondazione, le è stata dedicata una statua in una piazza del quartiere, punto d'incontro di tanti tifosi bianconeri.

Il Galatasaray e il Leone Fondato nel 1905 nel prestigioso liceo Galatasaray di Istanbul, dove studiavano i figli dell'élite culturale prima ottomana e poi turca, lo "spirito guida" del club giallorosso è Aslan, il Leone, il re degli animali, simbolo di coraggio, leadership e nobiltà. I gioielli della Corona del Gala sono tutti nella sua bacheca: 25 campionati, 19 coppe e 17 supercoppe nazionali, che ne fanno la squadra più titolata di Turchia.

Le origini del soprannome risalgono a uno dei primi calciatori del club, Nihat Bekdik, che si guadagnò il titolo "Aslan Nihat" grazie al suo coraggio in campo. Da lì in avanti, i calciatori e i tifosi del Galatasaray sarebbero diventati i Leoni del Bosforo.

Nella simbologia classica, il leone incarna gli ideali di forza, regalità e ambizione, valori in cui il Galatasaray si riconosce, come dimostrano i suoi successi nazionali ed europei, tra cui spicca la vittoria in Coppa UEFA nel 2000.

Besiktas-Galatasaray: il predatore dei cieli contro il re della savana — Nel calcio, specialmente in quello turco, la simbologia ha un peso significativo: i soprannomi, soprattutto quelli legati agli animali, contribuiscono a costruire un immaginario collettivo forte, e sono molto di più che semplici mascotte. Le squadre si identificano con i loro simboli, fino al punto che sono i loro simboli.

Dal punto di vista simbolico, Besiktas-Galatasaray è lo scontro tra due predatori: il primo, associato alla verticalità e alla velocità, l'altro alla forza e al lignaggio. È l'incursione dall'alto contro il dominio del territorio, una narrazione che i tifosi alimentano una maledetta domenica dopo l'altra, a suon di cori e coreografie.

