Ciò non riguarda soltanto le squadre della massima divisione, ma anche quelle che militano nella seconda serie nazionale

Jacopo del Monaco 6 marzo - 13:26

La Liga Spagnola, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il lancio di una nuova ed interessante iniziativa. Prossimamente, infatti, si terrà il Retro Matchday, ovvero un'intera giornata di campionato coi club che indosseranno le divise del passato. Tra l'altro, anche gli arbitri avranno una divisa speciale. Ciò avrà luogo nel prossimo mese, per la precisione nel periodo che va dal 10 al 13 aprile. In quei giorni, andranno in scena la 31ª giornata della Liga e la 35ª del campionato cadetto. Il quotidiano Marca ha riportato che, tra tutte le squadre, quattro hanno scelto di non aderire all'iniziativa per questioni di logistica: Barcellona, Getafe, Rayo Vallecano e Real Madrid.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

La Liga Spagnola lancia il Retro Matchday: il comunicato ufficiale — Di seguito, il comunicato ufficiale della massima divisione spagnola riguardante quest'iniziativa:

"Dal 10 al 13 aprile 2026, LALIGA celebrerà il primo Retro Matchday della sua storia, un'iniziativa senza precedenti nel calcio professionistico europeo, in cui 38 club di LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION scenderanno in campo indossando nuove divise ispirate a design iconici del loro passato. Parteciperanno anche gli arbitri, che indosseranno una divisa speciale".

LALIGA Retro Matchday è concepito come espressione tangibile di "Un'eredità vivente", trasformando la storia del club in un'esperienza vissuta, celebrata e indossata sul campo. Queste maglie storiche, reinterpretate per la competizione odierna, fungono da ponte tra le generazioni, collegando le origini del tifo con il modo in cui il calcio viene vissuto oggi. L'iniziativa unisce calcio e moda direttamente sul campo, posizionando LALIGA come l'unico dei cinque principali campionati europei a offrire un'attivazione coordinata di questo tipo".

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Il continuo del comunicato: "Durante la 31a giornata di LALIGA EA SPORTS e la 35a giornata di LALIGA HYPERMOTION, 38 club LALIGA aderiranno all'iniziativa indossando divise retrò ispirate ai modelli storici della loro traiettoria. LALIGA Retro Matchday si estenderà oltre le divise e le partite stesse, diventando un'iniziativa trasversale che coinvolge club, talenti, leggende, sponsor e stakeholder chiave all'interno dell'ecosistema LALIGA. Tra questi, LEGENDS, The Home of Football, uno spazio unico che preserva la storia del calcio mondiale e che svolgerà un ruolo centrale nel progetto nei prossimi mesi".