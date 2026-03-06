Leo Messi e l' Inter Miami sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump . Un incontro che ha regalato momenti surreali. Prima di celebrare i campioni in carica della Major League Soccer, il presidente ha fatto riferimento al conflitto armato in corso in Iran, un momento che sta già generando discussioni per la reazione sia della stella argentina che dei suoi compagni di squadra. Espressioni tutt'altro che serene, ma quasi preoccupate per molti di loro. Alla fine però è partito l'applauso e anche Leo non si è tirato indietro.

"Prima di iniziare, vorrei dire qualche parola sulla nostra operazione in corso in Iran - ha esordito Trump, ringraziando i suoi partner israeliani e le truppe americane - stanno demolendo completamente il nemico, molto prima del previsto e a livelli mai visti prima. Li stiamo abbattendo in modi che nessuno si aspettava possibili". Non è stato però l'unico momento particolare per il nativo di Rosario, sorpreso anche quando il Presidente ha iniziato a parlare di calcio. O meglio, proprio del campione argentino.

Soffermandosi su un siparietto con il figlio, Trump ha raccontato: "Mio figlio mi ha detto: ‘Papà, lo sai chi ci sarà oggi?'. Io gli ho risposto: ‘No, ho un sacco di cose da fare'. Mi ha detto: ‘Messi'. E io: ‘Davvero?'. È un tuo grande fan. Un tuo grandissimo fan. Pensa che tu sia una persona fantastica, e credo vi siate potuti incontrare poco fa". E qui il presidente ha tirato in ballo Cristiano Ronaldo: "Cristiano è un grande. Tu sei un grande. Ragazzi, ci sono dei grandissimi campioni, dei grandissimi atleti in questo sport, e persone che amano davvero quello che fanno, e lo fanno bene. Ed è un onore per noi e per tutti qui alla Casa Bianca potervi celebrare oggi".