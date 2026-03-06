La formazione di Mikel Arteta è stata più volte oggetto di critiche, soprattutto in merito ai gol realizzati sui calci piazzati. L'attaccante dei Gunners, però, risponde alle critiche e difende la squadra

L'Arsenal e Saka stanno vivendo una stagione da incorniciare: i Gunners sono primi in Premier League con un vantaggio di sette lunghezze dal Manchester City di Pep Guardiola, che attende ormai da troppo tempo un passo falso della compagine di Mikel Arteta. Quest'ultimo è stato capace di realizzare una corazzata vincente sia in campionato sia nelle altre competizioni, come dimostra la prima fase di Champions League ampiamente superata in testa al gruppo e, soprattutto, senza mai perdere una delle otto partite disputate. Ma non è tutto, perché i Gunners sono ancora in piena lotta anche per l'FA Cup. Senza dimenticare la finale di EFL Cup proprio contro i Citizens, che andrà in scena il 22 marzo.

Una stagione da ricordare, ma è ancora tutto da conquistare — Quanto al cammino europeo, l'11 e il 17 marzo è in programma il doppio appuntamento valido per gli ottavi di Champions contro il Leverkusen, mentre in merito alla coppa nazionale, Saka e compagni dovranno scendere in campo sabato 7 marzo. Un elenco quasi infinito, ma questa è il momento dell'Arsenal. Nessun trofeo ha ancora varcato le porte dell'Emirates Stadium, ma tutto sembra andare in contro a uno scenario piuttosto simile. Tutto è ancora in gioco. Tutto è ancora da decidere. Tuttavia, non sono mancate le critiche rivolte all'operato di Arteta, in particolare, in merito ai gol realizzati dai calci piazzati. A difendere a spada tratta tecnico e compagni ci ha pensato l'esterno offensivo, classe 2001, Bukayo Saka. Scopriamo le sue parole.

Arsenal, Saka risponde alle critiche ed esprime il suo punto di vista — Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, Saka ha risposto così alle critiche ricevute: "Non ascoltiamo nulla e non diamo peso a queste cose. In questo momento, siamo concentrati sul nostro obiettivo, quindi la gente potrà dire quello che vuole, sia che giochiamo un calcio meraviglioso sia che segniamo su calcio piazzato. Il nostro unico obiettivo è vincere le partite fino al termine della stagione". Poi in merito alla quantità inferiore di gol e assist rispetto alle scorse stagioni, l'esterno aggiunge: "Sicuramente come attaccante vuoi dare un contributo maggiore ma ciò che conta davvero è vincere le partite. Si tratta di equilibrio".

Infine, l'attaccante dell'Arsenal conclude ritornando sulla lotta al titolo con il City e sul pareggio di quest'ultimi in casa del Nottingham Forest: "Al termine del match siamo andati a salutare i nostri tifosi e abbiamo sentito un forte boato che ci ha fatto capire che fosse successo qualcosa di importante in un'altra partita. Poco dopo, il mister si è avvicinato comunicandoci che il City aveva pareggiato 2-2 e che, quindi, in virtù del nostro successo, avevamo allungato in classifica. È una situazione positiva. Abbiamo vinto tre partite ostiche e siamo ottimisti per il proseguo del campionato".

