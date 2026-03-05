Il tecnico dei Seagulls ha criticato duramente le lunghe perdite di tempo dei Gunners

Samuele Dello Monaco 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 12:29)

La corsa al titolo in Premier League si accende non solo sul campo, ma anche davanti ai microfoni. La sfida all'Amex Stadium tra Brighton e Arsenal, conclusasi con una fondamentale vittoria per 1-0 a favore dei Gunners grazie alla rete iniziale di Bukayo Saka, ha lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche feroci. Al centro del dibattito c'è l'acceso scontro verbale tra i due allenatori: Fabian Hürzeler e Mikel Arteta.

Le parole del tecnico dei Seagulls — Al termine della partita, il tecnico del Brighton non ha usato giri di parole per esprimere la sua frustrazione riguardo l'atteggiamento tattico degli avversari. Hürzeler ha attaccato duramente l'Arsenal, accusando la capolista di "fabbricarsi le proprie regole" e di aver abusato delle perdite di tempo. "C'è stata solo una squadra che ha provato a giocare a calcio oggi", ha tuonato l'allenatore tedesco, puntando il dito contro le continue interruzioni del gioco e le ripetute cadute strategiche del portiere dei Gunners.

Secondo Hürzeler, la capolista avrebbe deliberatamente spezzato il ritmo della gara per proteggere il minimo vantaggio, un approccio che ha definito inaccettabile e irrispettoso per il pubblico pagante: "Non sarò mai quel tipo di manager che cerca di vincere in questo modo", ha aggiunto stizzito. Queste dichiarazioni post-partita si sommano a quelle rilasciate dallo stesso Hürzeler prima del match, quando aveva già aspramente criticato l'Arsenal per l'eccessivo tempo perso durante i calci piazzati.

La risposta di Arteta — La risposta di Mikel Arteta non si è fatta attendere ed è stata tanto laconica quanto pungente. Informato delle lamentele del collega, l'allenatore spagnolo ha esclamato con puro sarcasmo: "Che sorpresa!". Rifiutandosi di entrare nel merito delle accuse specifiche, Arteta ha difeso a spada tratta il suo gruppo, elogiando la resilienza e la mentalità vincente dei suoi giocatori: "Amo i miei ragazzi e amo il modo in cui competono".

L'allenatore dell'Arsenal ha poi respinto le critiche al mittente, inquadrandole come una reazione naturale e quasi invidiosa al primato in classifica della sua squadra. "Quando sei nella posizione in cui siamo noi, gli avversari vogliono portartela via. È normale, è lo sport", ha chiosato.

Le statistiche di Brighton- Arsenal — Le statistiche dell'incontro confermano la narrazione di una gara di sofferenza per i Gunners: il Brighton ha dominato il possesso palla e ha registrato 11 tiri contro i soli 7 degli ospiti. Tuttavia, la solidità difensiva dell'Arsenal si è rivelata ancora una volta il fattore decisivo. Che piaccia o meno agli esteti del gioco, l'approccio estremamente cinico di Arteta sta portando i frutti sperati, mantenendo i Gunners saldamente in vetta e respingendo le pressioni delle inseguitrici.

