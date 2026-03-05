Dopo delle semifinali al cardiopalma, le due squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo saranno l'Atlético Madrid e la Real Sociedad

Samuele Dello Monaco 5 marzo - 11:49

Il sogno è diventato realtà. Dopo una semifinale di ritorno carica di tensione e agonismo, la Real Sociedad ha staccato il pass per l'attesissima finale di Copa del Rey 2025-2026. Sotto il cielo di una Reale Arena in estasi, i txuri-urdin hanno superato i rivali storici dell'Athletic Club per 1-0, suggellando un 2-0 complessivo che li proietta verso la magica notte di Siviglia del prossimo 18 aprile.

Il trionfo della Real Sociedad — La qualificazione è il coronamento di una sfida titanica. Forte dell'1-0 conquistato all'andata a San Mamés (grazie alla rete di Turrientes), la squadra guidata dal tecnico Pellegrino Matarazzo ha saputo gestire la pressione di un derby fondamentale per le sorti della stagione. La partita è stata bloccata, tattica e nervosa, fino all'episodio chiave arrivato all'86º minuto: dopo una provvidenziale revisione del VAR, l'arbitro ha sanzionato una vistosa trattenuta di Ruiz de Galarreta ai danni del venezuelano Yangel Herrera.

Sul dischetto si è presentato il capitano e simbolo assoluto della squadra, Mikel Oyarzabal, che con freddezza glaciale ha spiazzato il portiere avversario Padilla. Quel pallone in rete ha fatto gioire i tifosi di casa, chiudendo definitivamente i conti ed estromettendo i "cugini" di Bilbao dalla competizione.

Il ritorno del pubblico e la sfida con l'Atletico — Per la Real Sociedad, questo traguardo ha un sapore di redenzione. Non si tratta solo di tornare a disputare l'atto conclusivo del torneo, ma di farlo finalmente con il calore del proprio pubblico. Se la vittoria del 2020 (contro l'Athletic) fu celebrata nel silenzio surreale della pandemia, questa volta ci sarà un vero e proprio esodo di tifosi.

L'ultimo ostacolo verso la gloria sarà l'Atlético Madrid di Diego Simeone, reduce da un'epica eliminazione inflitta al Barcellona. Questo incrocio rievoca dolci ricordi per la tifoseria donostiarra: l'unica altra volta in cui le due formazioni si sono affrontate in una finale di Coppa del Re fu nel lontano 1987, e in quell'occasione fu proprio la Real Sociedad a trionfare ai calci di rigore.

Siviglia si prepara per la festa finale — Ad attendere i baschi ci sarà La Cartuja, un impianto appena rinnovato che, grazie alla rimozione della pista di atletica, offre ora una capienza di 70.000 spettatori. Sebbene l'invasione dei tifosi porterà con sé enormi sfide organizzative (gli alberghi di Siviglia registrano già il tutto esaurito) per evitare l'incubo di una sovrapposizione con l'imminente Feria de Sevilla, l'attenzione dei tifosi è concentrata solo sul prato verde. Una stagione che sembrava incerta si è trasformata in un'avventura indimenticabile: la Real Sociedad è pronta a scendere in Andalusia, supportata dalla passione travolgente della sua gente, per provare a riscrivere ancora una volta la storia del calcio spagnolo.

