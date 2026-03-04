Coppa del Re, Real Sociedad-Bilbao: dove vederla gratuitamente

Il derby basco Real Sociedad-Bilbao che vale una finale si gioca mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21:00 alla Reale Arena di San Sebastián. Dopo l’1-0 dell’andata al San Mamés, la Real Sociedad parte con un vantaggio minimo ma pesantissimo....

Stefano Sorce 4 marzo - 01:13

Il derby basco Real Sociedad-Bilbao che vale una finale si gioca mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21:00 alla Reale Arena di San Sebastián. Dopo l’1-0 dell’andata al San Mamés, la Real Sociedad parte con un vantaggio minimo ma pesantissimo. L’Athletic è obbligato a vincere.

Vuoi vedere Real Sociedad-Bilbao in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Real Sociedad-Bilbao sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Real Sociedad-Bilbao in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La squadra di Matarazzo arriva a questo appuntamento con fiducia. L’unica sconfitta recente è arrivata contro il Real Madrid, mentre per trovare un altro ko bisogna tornare a dicembre, prima del cambio in panchina. La Real ha trovato equilibrio: difesa compatta, centrocampo dinamico e Oyarzabal tornato decisivo nei momenti chiave. In casa il rendimento è cresciuto e la gestione del vantaggio sarà la chiave della serata.

L’Athletic ha reagito bene dopo la sconfitta dell’andata. Tre risultati utili consecutivi – due vittorie e un pareggio – hanno ridato slancio alla squadra di Valverde. Il problema? In questa stagione i Leoni non sono mai riusciti a battere la Real negli scontri diretti. Servirà una partita di carattere, con pressione alta e grande attenzione alle ripartenze avversarie.

Probabili formazioni di Real Sociedad-Bilbao — La Real Sociedad dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Remiro in porta; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia e Gomez in difesa. A centrocampo Soler, Gorrotxategi e Turrientes. In avanti Guedes e Zakharyan ai lati di Oyarzabal.

L’Athletic risponde con il 4-2-3-1: Unai Simon tra i pali; Areso, Vivian, Laporte e Berchiche in difesa. In mediana Jauregizar e Ruiz de Galarreta. Sulla trequarti Iñaki Williams, Sancet e Gomez alle spalle di Guruzeta.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Gomez; Soler, Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Oyarzabal, Zakharyan. Allenatore: Matarrazzo.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Laporte, Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

Vuoi vedere Real Sociedad-Bilbao in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Real Sociedad-Bilbao sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA