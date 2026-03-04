Aberdeen-Celtic: la gara in diretta live e streaming gratuito

Mercoledì 4 marzo 2026 l’Aberdeen ospita il Celtic in Scottish Premiership

Mercoledì 4 marzo 2026, a Pittodrie Stadium, si incontrano Aberdeen-Celtic in una sfida che pesa molto più per gli ospiti che per i padroni di casa. Da una parte c’è chi prova a chiudere la stagione senza rischi, dall’altra chi rincorre ancora il titolo.

Dove vedere Aberdeen-Celtic in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La stagione dell’Aberdeen è stata un continuo saliscendi. Dopo una fase centrale positiva, la squadra è crollata: una sola vittoria nelle ultime 12 partite di campionato, con nove sconfitte. Ottavi con 29 punti, i Dons sono lontani 13 lunghezze dalla top six e mantengono otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La priorità ora è evitare di complicarsi il finale di stagione. Il problema principale è la continuità: la squadra fatica a reagire dopo i momenti negativi.

Il Celtic, terzo con 55 punti, è ancora in corsa per il titolo ma ha perso terreno nelle ultime due giornate (sconfitta con Hibernian e pareggio nel derby contro i Rangers). Il distacco dalla capolista Hearts è di otto punti, ma con una gara in meno il margine può ridursi. Dal ritorno di Martin O’Neill in panchina a gennaio, i Bhoys hanno migliorato il rendimento: nove vittorie in tutte le competizioni e una maggiore solidità mentale. Inoltre, il dato storico è netto: il Celtic non perde contro l’Aberdeen in campionato dal 2018.

Probabili formazioni di Aberdeen-Celtic — L’Aberdeen dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: Mitov tra i pali; Lobban, Milne, Morrison e Molloy in difesa. A centrocampo Shinnie e Geiger. Sulla trequarti Olusanya, Cameron e Keskinen alle spalle di Nisbet.

Il Celtic risponde con un 4-3-3: Sinisalo in porta; Araujo, Murray, Scales e Tierney in difesa. In mezzo Nygren, McGregor e Hatate. Tridente formato da Tounekti, Cvancara e Maeda.

Aberdeen: Mitov; Lobban, Milne, Morrison, Molloy; Shinnie, Geiger; Olusanya, Cameron, Keskinen; Nisbet

Celtic: Sinisalo; Araujo, Murray, Scales, Tierney; Nygren, McGregor, Hatate; Tounekti, Cvancara, Maeda

