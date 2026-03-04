Sambenedettese-Ascoli: la gara di Serie C in streaming gratis

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 21:00 va in scena il derby tra Sambenedettese e Ascoli

Stefano Sorce 4 marzo - 00:47

Il derby marchigiano Sambenedettese-Ascoli si gioca mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21:00 allo stadio Riviera delle Palme, nella 30ª giornata del Girone B di Serie C. In palio ci sono punti pesantissimi: l’Ascoli difende il secondo posto con 56 punti, la Sambenedettese lotta per evitare la zona playout con i suoi 25.

Vuoi vedere Sambenedettese-Ascoli in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Sambenedettese-Ascoli sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Sambenedettese-Ascoli in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — La Sambenedettese attraversa un momento delicato: un solo punto nelle ultime cinque gare e una classifica che continua a restare pericolosa. Il pareggio contro il Livorno ha mosso qualcosa, ma non abbastanza. Con Roberto Boscaglia la squadra cerca ancora quella continuità che finora è mancata. Il quindicesimo posto dista appena un punto, ma serve un cambio di passo immediato. Il derby può essere la scossa emotiva giusta.

Situazione completamente diversa per l’Ascoli. I bianconeri arrivano da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, con un rendimento esterno tra i migliori del campionato. Il 3-0 contro il Carpi ha confermato solidità e qualità offensiva. L’obiettivo dichiarato è blindare il secondo posto e magari provare a mettere pressione alla capolista Arezzo. La squadra di Tomei sta attraversando il miglior momento della stagione.

Probabili formazioni di Sambenedettese-Ascoli — La Sambenedettese dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: Cultraro tra i pali; Zini, Pezzola, Dalmazzi e Piccoli in difesa. In mediana Maspero e Touré. Sulla trequarti Konate, Stoppa e Parigini a supporto di Eusepi.

L’Ascoli risponde con lo stesso modulo: Vitale in porta; Alagna, Nicoletti, Rizzo e Guiebre in difesa. A centrocampo Milanese e Damiani. Dietro l’unica punta Chakir agiranno Rizzo Pinna, Silipo e D’Uffizi.

Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Pezzola, Dalmazzi, Piccoli; Maspero, Touré; Konate, Stoppa, Parigini; Eusepi.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Nicoletti, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Rizzo Pinna, Silipo, D'Uffizi; Chakir.

Vuoi vedere Sambenedettese-Ascoli in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Sambenedettese-Ascoli sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA