La squadra della capitale spagnola sta giocando senza il suo numero 10 nonché miglior calciatore e ha già fissato la data del rientro

Jacopo del Monaco 6 marzo - 11:52

Negli ultimi due impegni stagionali disputati, il Real Madrid ha giocato senza il suo miglior calciatore, vale a dire Kylian Mbappé. L'attaccante nato in Francia, infatti, ha saltato la gara di ritorno dei Play-off di Champions League contro il Benfica e la partita della Liga contro il Getafe a causa di un infortunio al ginocchio. Tuttavia, la squadra della capitale spagnola spera di poter contare di nuovo sul transalpino il prima possibile e c'è già la data del possibile ritorno in campo: 11 marzo, giorno in cui il Real ospiterà il Manchester City in occasione degli ottavi di finale della massima competizione europea.

Il Real Madrid vuole recuperare Mbappé per la sfida contro il Manchester City — Nel corso di questa stagione, il Real Madrid allenato prima da Xabi Alonso ed ora da Álvaro Arbeloa ha dovuto fare i conti con gli infortuni di diversi calciatori. Di recente, in questa lista, si sono aggiunti anche Mbappé per un problema al ginocchio e Rodrygo. Quest'ultimo, però, ha terminato la sua stagione in anticipo avendo riportato la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro. Di conseguenza, il brasiliano salterà anche i Mondiali che inizieranno nel mese di giugno. Anche Mbappé ha riportato dei problemi al ginocchio ma, a differenza del suo sfortunato collega, il ritorno in campo avverrà sicuramente ed è anche più vicino del previsto.

Tramite un comunicato ufficiale, il Real ha dichiarato che il numero 10 si trova a Parigi in questo momento e sta continuando con il processo di recupero. Il quotidiano spagnolo Marca, poi, ha riportato che insieme a Mbappé ci sono due fisioterapisti dei Blancos e, nel corso della giornata odierna, dovrebbe rientrare a Madrid. L'obiettivo delle Merengues è quello di riavere a disposizione il classe 1998 per la sfida di mercoledì prossimo contro il Manchester City. Durante la conferenza stampa di ieri, Arbeloa ha parlato di Mbappé rilasciando le seguenti dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club: "Parlo con lui ogni giorno. Naturalmente, monitoriamo come sta e come si sente. Ogni giorno migliora; è un processo che affrontiamo giorno per giorno, osservando le sue sensazioni, ma per oggi sono tutte buone notizie. Sta migliorando sempre di più".

