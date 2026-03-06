derbyderbyderby calcio estero Non è mai troppo tardi: Mbappé prende la patente a 27 anni

SPAGNA

Per l'attaccante una macchina tutt'altro che scontata e inosservata
Il dilemma di tanti giovani, c'è chi si sente pronto e chi invece ha paura della strada. Tranquilli, a tutti vengono i dubbi sul tema guida e patente e tra quei tutti c'è anche Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, spesso è stato criticato dai media per non avere ancora preso la patente. In Spagna però, l'ex PSG, ha risposto alle tante accuse e nei scorsi giorni per la prima volta è stato visto alla guida di una vettura.

    • Mbappé patentato, ecco che macchina ha scelto per il suo "esordio alla guida"

    —  

    Notizia confermata, a 27 anni, Kylian Mbappé ha preso la patente. L'esame pratico è stato superato circa una settimana fa, come affermato dai media spagnoli, in una nota scuolaguida madrilena. Il francese come prima vettura ha scelto una BMW iX3, SUV elettrico, scegliendo dunque la via del cambio automatico, molto più comoda specialmente per un neo-patentato. Ricordando che la casa automobilistica è sponsor del Real Madrid ma a differenza dei suoi compagni, è l'unico con questo modello.

    All'entrata del campo d'allenamento, l'attaccante è stato accolto da tanti tifosi che gli hanno fatto i complimenti per questo nuovo traguardo raggiunto, il calciatore anche in Spagna era sulla bocca di tanti proprio per questo motivo. Un pensiero in meno per l'ex PSG che ora può concentrarsi sul finale di stagione e sul Mondiale negli USA in programma la prossima estate.

