Le difficoltà del passato sono ormai alle spalle per il talentuoso esterno brasiliano, che con la maglia della formazione andalusa ha trovato la dimensione ideale per rilanciarsi

Luca Gilardi Collaboratore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 19:32)

Antony continua a prendersi la scena europea con prestazioni che fino a un paio di anni fa sarebbero state impensabili. L'esterno brasiliano del Betis, dopo una parentesi complicata con la maglia del Manchester United, si è trasformato in uno dei giocatori più incisivi del panorama continentale. Numeri che lo pongono sullo stesso piano di Harry Kane e che lo proiettano all'inseguimento di Kylian Mbappe, in termini di contributi al gol nelle competizioni UEFA.

La rinascita di Antony — Arrivato a Siviglia in prestito dopo essere stato considerato un esubero a Old Trafford, Antony ha trovato in Spagna l'ambiente ideale per rilanciarsi. L'impatto è stato immediato, tanto da convincere il Betis a puntare su di lui a titolo definitivo la scorsa estate. Da quel momento, il classe 2000 non ha più smesso di crescere, diventando uno dei leader tecnici della squadra.

La stagione in corso lo sta consacrando definitivamente. Prima dell'ultima sfida di Europa League contro il Feyenoord, Antony aveva già messo a referto otto gol e sette assist. Contro gli olandesi è poi arrivata l'ennesima dimostrazione del suo talento. Prima di tutto con un gol di pregevole fattura, un tiro preciso dal limite dell'area. Poi con un assist perfetto per la testa di Ezzalzouli, al termine di un'azione personale. Il 2-1 finale ha permesso al Betis di chiudere al quarto posto la fase a girone unico, qualificandosi agli ottavi di finale.

Antony come Kane: Mbappe nel mirino — I numeri parlano chiaro. Da quando è arrivato a Siviglia, Antony ha totalizzato 14 contributi al gol nelle competizioni europee (8 reti e 6 assist). Le stesse di Harry Kane e solo tre in meno rispetto a Mbappe, secondo i dati Opta. In totale, sono 31 le partecipazioni offensive in 51 presenze con la maglia biancoverde. 7 delle quali in appena 6 partite di Europa League in questa stagione.

Tuttavia, non sono mancati i momenti di tensione in questa sua nuova esperienza spagnola. Nell'ultima gara di campionato, persa contro l'Alaves, Antony ha avuto una reazione emotiva al momento della sostituzione. Un episodio che ha fatto discutere, ma che il giocatore ha voluto chiarire pubblicamente: il gesto era infatti dettato dalla frustrazione del momento e dalla grande competitività del brasiliano.

Insomma, nessuna mancanza di rispetto nei confronti di club o compagni e caso rientrato.