In caso di passaggio del turno contro i norvegesi, il Bologna potrebbe incrociare la Roma agli ottavi di finale.

Samuele Dello Monaco 30 gennaio - 16:19

L'urna di Nyon ha delineato il percorso per la fase a eliminazione diretta di questa Europa League 2025/2026. Se per la Roma l'ottavo posto in classifica nella League Phase ha garantito un pass diretto e privilegiato per gli ottavi di finale, per il Bologna la strada verso la gloria passa inevitabilmente per il freddo Nord: l'avversario estratto per i playoff è il Brann.

La trappola norvegese sulla strada del Bologna — Il sorteggio, tra Dinamo Zagabria e Brann, poteva andare peggio per la squadra di Vincenzo Italiano, ma guai a sottovalutare l'impegno. Il Brann, formazione norvegese solida e fisica, rappresenta il classico ostacolo insidioso di questa fase intermedia. I norvegesi arriveranno al doppio confronto di febbraio con la freschezza e l'intensità tipica delle squadre nordiche, pronte a sfruttare ogni disattenzione difensiva avversaria.

Per il Bologna, superare questo spareggio è un imperativo categorico. Dopo una League Phase combattuta, i rossoblù devono dimostrare di avere la maturità europea necessaria per gestire il doppio confronto "dentro o fuori". La superiorità tecnica della rosa emiliana è sulla carta evidente, ma in questi spareggi serve dimostrare la tenuta mentale e la capacità di adattamento a climi e stili di gioco differenti.

Il sogno (e l'incubo) di marzo — Ma ciò che rende questo sorteggio elettrizzante non è solo la sfida immediata contro il Brann, quanto ciò che si profila all'orizzonte. Il tabellone tennistico disegnato dalla UEFA ha infatti creato i presupposti per uno scenario da brividi: in caso di passaggio del turno contro i norvegesi, il Bologna potrebbe incrociare la Roma agli ottavi di finale.

Febbraio sarà dunque il mese della verità per i felsinei. La doppia sfida contro il Brann non mette in palio solo l'accesso agli ottavi, ma il possibile biglietto per una delle sfide più affascinanti che il calcio italiano possa offrire in campo internazionale. Il destino ha servito il primo mezzo assist: ora sta al Bologna spingere la palla in rete, superare l'ostacolo norvegese e regalare all'Italia un ottavo di finale che varrebbe, da solo, il prezzo dell'intera competizione.