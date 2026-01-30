Europa League, il punto dopo la Phase League: Roma agli ottavi, Bologna ai playoff

Al termine della fase gironi di Europa League, sono due le italiane a passare il turno: Roma direttamente agli ottavi, Bologna ai playoff.

Gennaro Dimonte 30 gennaio - 10:27

Terminata la Phase League a girone unico, è tempo di pensare ai playoff di Europa League. Questa competizione, come sempre imprevedibile, sta per entrare nella fase a eliminazione diretta. Chi prenderà il posto del Tottenham? Quali possono essere le sorprese e le avversarie delle italiane nei turni successivi? Questo il borsino dopo l'ottava giornata e i possibili incroci che riguardano le squadre azzurre e non solo.

Europa League, la top 8: Roma direttamente agli ottavi — Con il brivido ma dentro per differenza reti. La Roma pareggia 1-1 in 10 in casa del Panathinaikos e si qualifica agli ottavi con l'ultimo posto disponibile della top 8 di Europa League. Il gol di Ziolkowski nel finale vale tanto e consente ai ragazzi di Gian Piero Gasperini di saltare un turno.

Primo posto in coabitazione per Lione e Aston Villa, con 21 punti in 8 partite. Karabec prima sbaglia un rigore, poi segna il gol del 3-2 all'89', di Gomes la rete del 4-2 finale contro il Paok. Grande rimonta per il Villains contro il Salisburgo da 0-2 a 3-2, tutto nel secondo tempo. A decidere la sfida è il giovane Jimoh-Aloba all'87'.

Sorpresa Midtjylland che chiude al terzo posto a quota 19 dopo il 2-0 casalingo contro la Dinamo Zagabria. Ben quattro club a 17, divise solo dalla differenza reti: Betis Siviglia, Porto, Braga e Friburgo.

Tutte le qualificate ai playoff: c'è il Bologna — Sfiora l'ottavo posto ma alla fine deve accontentarsi del decimo il Bologna di Italiano, vittorioso per 0-3 contro il Maccabi Tel-Aviv. Rowe, Orsolini e Pobega nel recupero indirizzano una sfida che aumenta i rimpianti di poter andare direttamente agli ottavi per i felsinei.

Beffa anche per i belgi del Genk che superano 2-1 il Malmoe, vanno a 16 punti come la Roma ma sono fuori per differenza reti (+4 contro il + 6 dei giallorossi). Stesso punteggio del Bologna per Stoccarda (11°) e Ferencvaros (12°), a seguire Nottingham, Plzen e Stella Rossa a 14. Piccola curiosità sui cechi: in otto giornate hanno subito solo 3 gol, la miglior difesa di tutte le competizioni Uefa.

16° posizione a 13 punti per il Celta Vigo dopo l'1-1 con la Stella Rossa, ben quattro club a quota 20 (Paok, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos). Il Celtic batte 4-2 l'Utrecht e sale al 21° posto a 11, stesso discorso per il Ludogorets, dentro per l'1-0 casalingo contro il Nizza. Chiudono la top 24 la Dinamo Zagabria a 10 e il Brann a 9, davanti allo Young Boys grazie al -2 rispetto al -6 degli svizzeri.

Gli incroci delle italiane tra playoff e ottavi di Europa League — Bologna che, grazie al decimo posto, si è assicurato un playoff quantomeno agevole e che verrà decretato dal sorteggio del 30 gennaio alle 13:00. I rossoblù infatti affronteranno una tra Dinamo Zagabria (23°) e Brann (24°). Norvegesi già incontrati alla quarta giornata, quando è arrivato uno scialbo 0-0 al "Dall'Ara". Nel caso in cui Orsolini e compagni dovessero passare il turno, andrebbero ad affrontare una testa di serie tra Friburgo e Roma.

Detto quindi dei giallorossi, si potrebbe prospettare un possibile derby italiano agli ottavi di finale. Genk, Brann o Dinamo Zagabria le altre avversarie da tenere in considerazione. L'ultimo incrocio tra squadre italiane in Europa League, nello stesso turno, riguarda proprio la Roma. Era la stagione 2014-2015 e i giallorossi furono eliminati per mano della Fiorentina nel doppio confronto.