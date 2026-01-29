In attesa del calcio d'inizio dell'incontro di questa sera, vediamo insieme i migliori bomber nella storia dei due club nella seconda competizione europea

Jacopo del Monaco 29 gennaio - 13:38

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura quella tra il Panathinaikos e la Roma. Queste due squadre, infatti, si affronteranno in occasione dell'ultima giornata di Europa League. I padroni di casa, attualmente, si trovano in zona Play-off e vogliono mettere al sicuro la loro posizione. Gli ospiti, dal canto loro, occupano il quinto posto e puntano agli ottavi di finale per non affrontare i Play-off del prossimo mese. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 presso lo Stadio Apostolos Nikolaidis e, nell'attesa, ecco chi sono i giocatori dei due club con più reti nella competizione.

Il capocannoniere del Panathinaikos nella storia dell'Europa League — Fino a più di dieci anni fa, l'Europa League aveva un altro nome, vale a dire Coppa UEFA. Nel corso della storia della seconda competizione europea, tanti calciatori hanno lasciato il segno soprattutto grazie alle reti realizzate. Per il Panathinaikos, il primatista di reti in questo torneo internazionale risponde al nome di Dīmītrios Salpiggidīs. Ex attaccante nato nel 1981, ha giocato per la compagine di Atene dal 2006 al 2010. Nel corso della sua esperienza al Pana, il greco ha segnato dieci reti in Coppa UEFA/Europa League, l'ultima di questa nella stagione 2009/2010 proprio contro la Roma al 67' dopo esser entrato in campo soltanto tre minuti prima in occasione dell'andata dei sedicesimi di finale.

Il miglior marcatore della Roma nell'amarcord dell'Europa League — Passando alla Roma, invece, il miglior marcatore è un calciatore che, fino alla settimana scorsa, ha vestito la maglia della Fiorentina prima di firmare per lo Schalke 04, squadra che milita nella Zweite Bundesliga. Stiamo parlando del bosniaco Edin Dzeko, che nel mese di marzo spegnerà 40 candeline. Il Cigno di Sarajevo ha vestito la maglia giallorossa dal 2015 al 2021 realizzando, in 260 partite, 119 gol di cui 17 in Europa League. Nella stagione 16/17, tra l'altro, ha vinto anche il titolo di capocannoniere nella competizione europea con otto gol: doppietta contro l'Austria Vienna e ben due triplette, la prima all'Olimpico contro il Viktoria Plzen e l'altra in casa del Villarreal.