derbyderbyderby streaming Panathinaikos-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

EUROPA LEAGUE

Panathinaikos-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Panathinaikos Roma dove vedere
La sfida è in programma alle ore 21:00 di giovedì 29 gennaio allo stadio Apostolos Nikolaidis
Filippo Montoli
Filippo Montoli

L'ultimo impegno nella fase campionato dell'Europa League della Roma di Gasperini è contro il Panathinaikos. La gara è in programma alle ore 21:00 di giovedì 29 gennaio allo stadio Apostolos Nikolaidis. La vittoria per i giallorossi significherebbe passaggio sicuro tra le prime otto. Anche il pareggio potrebbe bastare, ma a quel punto tutto dipenderebbe dagli altri risultati. Ecco dove vedere in diretta la partita tra Panathinaikos e Roma.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Panathinaikos-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La sfida valida per l'ultima giornata della fase campionato dell'Europa League sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252 del telecomando. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile e a Riccardo Montolivo. La diretta streaming dell'evento sarà invece disponibile su Sky Go e su NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Il Panathinaikos è già certo della qualificazione ai playoff. Ai greci è bastato il pareggio con il Ferencvaros per 1-1 per passare il turno. In campionato arriva dal pareggio per 0-0 con l'Atromitos e la sconfitta pesante per 4-0 nel derby con l'Aek. La squadra di Benitez non vince dal 14 gennaio, quando in coppa superò con facilità l'Aris per 3-0.

Panathinaikos-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
WALSALL, ENGLAND - AUGUST 06: Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, prima dell'amichevole tra Aston Villa e Roma allo stadio Pallet-Track Bescot il 6 agosto 2025 a Walsall, Inghilterra. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

La Roma con il successo per 2-0 sullo Stoccarda della scorsa giornata ha un piede e mezzo tra le prime otto. La squadra di Gasperini arriva dall'1-1 contro il Milan, primo pareggio stagionale per i giallorossi. La settimana precedente è stata invece caratterizzata dal doppio confronto con il Torino, prima in Coppa Italia e poi in Serie A. Nel primo caso sono stati i granata ad aver la meglio con un rocambolesco 2-3. Nel secondo, è la Roma ad aver vinto con uno 0-2.

Le probabili formazioni

—  

Rafa Benitez non ha a disposizione diverse prime scelte di formazione tra squalificati e infortunati. Da segnalare soprattutto le assenze di Dessers, Vilhena, Djuricic e Swiderski. Dovrebbe farcela, invece, Calabria. Per Gasperini si è aggiunto agli indisponibili Manu Koné, infortunatosi con il Milan. Oltre a lui salteranno la trasferta greca Dovbyk, Hermoso, El Shaarawy e Ferguson. Non fanno parte della lista Uefa e non saranno presenti i nuovi acquisti Malen e Vaz. Le due squadre dovrebbero schierarsi così in campo:

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Lafont; Ingason, Touba, Palmer-Brown; Calabria, Renato Sanches, Chirivella, Kyriakopoulos; Bakasetas, Pellistri; Pantovic. Allenatore: Rafa Benitez.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
San Paolo-Flamengo: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV
Fluminense-Gremio: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

© RIPRODUZIONE RISERVATA