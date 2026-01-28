Panathinaikos-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 21:00 di giovedì 29 gennaio allo stadio Apostolos Nikolaidis

Filippo Montoli 28 gennaio - 18:00

L'ultimo impegno nella fase campionato dell'Europa League della Roma di Gasperini è contro il Panathinaikos. La gara è in programma alle ore 21:00 di giovedì 29 gennaio allo stadio Apostolos Nikolaidis. La vittoria per i giallorossi significherebbe passaggio sicuro tra le prime otto. Anche il pareggio potrebbe bastare, ma a quel punto tutto dipenderebbe dagli altri risultati. Ecco dove vedere in diretta la partita tra Panathinaikos e Roma.

Panathinaikos-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La sfida valida per l'ultima giornata della fase campionato dell'Europa League sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252 del telecomando. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile e a Riccardo Montolivo. La diretta streaming dell'evento sarà invece disponibile su Sky Go e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Panathinaikos è già certo della qualificazione ai playoff. Ai greci è bastato il pareggio con il Ferencvaros per 1-1 per passare il turno. In campionato arriva dal pareggio per 0-0 con l'Atromitos e la sconfitta pesante per 4-0 nel derby con l'Aek. La squadra di Benitez non vince dal 14 gennaio, quando in coppa superò con facilità l'Aris per 3-0.

La Roma con il successo per 2-0 sullo Stoccarda della scorsa giornata ha un piede e mezzo tra le prime otto. La squadra di Gasperini arriva dall'1-1 contro il Milan, primo pareggio stagionale per i giallorossi. La settimana precedente è stata invece caratterizzata dal doppio confronto con il Torino, prima in Coppa Italia e poi in Serie A. Nel primo caso sono stati i granata ad aver la meglio con un rocambolesco 2-3. Nel secondo, è la Roma ad aver vinto con uno 0-2.

Le probabili formazioni — Rafa Benitez non ha a disposizione diverse prime scelte di formazione tra squalificati e infortunati. Da segnalare soprattutto le assenze di Dessers, Vilhena, Djuricic e Swiderski. Dovrebbe farcela, invece, Calabria. Per Gasperini si è aggiunto agli indisponibili Manu Koné, infortunatosi con il Milan. Oltre a lui salteranno la trasferta greca Dovbyk, Hermoso, El Shaarawy e Ferguson. Non fanno parte della lista Uefa e non saranno presenti i nuovi acquisti Malen e Vaz. Le due squadre dovrebbero schierarsi così in campo:

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Lafont; Ingason, Touba, Palmer-Brown; Calabria, Renato Sanches, Chirivella, Kyriakopoulos; Bakasetas, Pellistri; Pantovic. Allenatore: Rafa Benitez.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.