Dopo i big match del weekend in Serie A, da Juve-Napoli a Roma-Milan, è subito tempo di coppe europee per l'ultima giornata della cosiddetta fase a campionato di Champions ed Europa League. Mercoledì andranno in scena tutte le 18 partite della massima competizione europea, mentre nella serata di giovedì toccherà a Roma e Bologna in Europa League. La squadra di Gasperini chiuderà la prima fase in trasferta, in Grecia, sul campo del Panathinaikos.
EUROPA LEAGUE
Panathinaikos-Roma secondo l’Ai: come finisce il match per ChatGpt
Panathinaikos-Roma, il momento delle due squadre—
I greci del Panathinaikos si presentano all'ultima sfida con il diciannovesimo posto in classifica in Europa League, a quota 11 punti, e reduci da due vittorie e due pareggi che hanno rilanciato le ambizioni Playoff della squadra. La Roma di Gasperini, invece, è sesta a quota 15 punti e vuole chiudere tra le prime otto della League Phase. I giallorossi in Europa sono reduci da quattro successi di fila.
Il Panathinaikos sta però faticando in campionato, dove si trova al quinto posto, addirittura a -18 dalla capolista AEK Atene. La Roma partirà favorita in Grecia, forte anche della spinta del campionato dove Dybala e compagni hanno gli stessi punti del Napoli campione d'Italia e sono davanti alla Juventus di Spalletti.
Panathinaikos-Roma Europa League: il risultato simulato—
Abbiamo chiesto a ChatGpt la simulazione realistica del risultato della partita di giovedì. Secondo l'Intelligenza Artificiale, Panathinaikos-Roma terminerà 1-2 in favore dei giallorossi. Nella sua breve analisi, l'Ai spiega che si tratta di una partita insidiosa ad Atene, con il Panathinaikos spinto dal pubblico e molto intenso soprattutto nel primo tempo.
La Roma però ha più qualità individuale e maggiore esperienza europea: probabile sofferenza iniziale, poi crescita alla distanza. I giallorossi potrebbero colpire con cinismo, magari su palla inattiva o in transizione, gestendo il vantaggio nel finale non senza qualche brivido. Il verdetto passa ora al campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA