Panathinaikos-Roma secondo l’Ai: come finisce il match per ChatGpt

Dopo i big match del weekend in Serie A, da Juve-Napoli a Roma-Milan , è subito tempo di coppe europee per l'ultima giornata della cosiddetta fase a campionato di Champions ed Europa League . Mercoledì andranno in scena tutte le 18 partite della massima competizione europea, mentre nella serata di giovedì toccherà a Roma e Bologna in Europa League. La squadra di Gasperini chiuderà la prima fase in trasferta, in Grecia, sul campo del Panathinaikos .

Panathinaikos-Roma, il momento delle due squadre

I greci del Panathinaikos si presentano all'ultima sfida con il diciannovesimo posto in classifica in Europa League, a quota 11 punti, e reduci da due vittorie e due pareggi che hanno rilanciato le ambizioni Playoff della squadra. La Roma di Gasperini, invece, è sesta a quota 15 punti e vuole chiudere tra le prime otto della League Phase. I giallorossi in Europa sono reduci da quattro successi di fila.