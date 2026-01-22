Dopo solo 2 reti in 18 presenze il bosniaco lascia i Viola e vola in Germania: sarà un nuovo attaccante dei Blu Reale

Mattia Celio Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 17:18)

L'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina è durata appena sei mesi. Nelle ultime ore infatti è arrivata l'ufficialità: il bosniaco è da oggi un nuovo giocatore dello Schalke 04. Arrivato a Firenze solo la scorsa estate, in sei mesi l'ex Roma e Inter ha collezionato 18 presenze e 2 reti. All'età di 39 anni, dunque, l'attaccante è pronto per cominciare una nuova sfida: riportare lo Schalke 04 in Bundesliga.

Fiorentina, Dzeko lascia i Viola e la Serie A: il bosniaco è un nuovo attaccante dello Schalke 04 — La notizia che da un po' di tempo circolava nell'aria adesso ha avuto la sua ufficialità. Edin Dzeko lascia la Fiorentinae la Serie A per vestire la maglia dello Schalke 04. Sulla trattativa determinante è stata la volontà dello stesso giocatore di cambiare aria data la situazione molto agitata in casa Viola. L'ex giocatore di Roma e Inter ha firmato un contratto che lo legherà ai Minatori fino al termine della stagione con opzione di un anno in più.

Arrivato a Firenze la scorsa estate, la sua nuova esperienza in Serie A non è stata particolarmente entusiasmante e non tanto per i numeri, appena 2 reti in 18 presenze, quanto per il clima di forte tensione tra squadra e tifosi che il bosniaco ha vissuto a causa degli scarsi risultati in campo. Unico momento memorabile è stato il suo discorso con la tifoseria viola dopo il KO contro l'Atalanta dello scorso 30 novembre.

Ora per il giocatore 39 enne c'è una nuova sfida, ovvero aiutare lo Schalke 04 a tornare in Bundesliga dove manca ormai da tre anni. I Minatori sono al momento primi in classifica con 38 punti e a quattro lunghezze sopra l'Elversberg secondo, ma la stagione è ancora lunga motivo per cui servirà anche il suo contributo. Avrà la maglia numero 10.

"Ho seguito con molta attenzione lo Schalke non appena è nato l'interesse - ha dichiarato il bosniaco - I colloqui con la dirigenza, con il tecnico Miron Muslic e naturalmente con Nikola Katic sono stati ottimi. È impressionante come la squadra sia cresciuta in questa stagione dopo anni difficili; darò tutto per continuare questo percorso di successi". Il debutto potrebbe avvenire domenica contro il Kaiserslautern.