Un momento sicuramente singolare nella sfida giocata dall'Inter Miami a Porto Rico, con Messi che è stato tirato giù da un tifoso

Nella stramba amichevole giocata dall'Inter Miami contro il Dependiente del Valle, con le due squadre che si sono affrontate di fatto con divise completamente uguali, è successo anche questo. Un giovane tifoso ha fatto invasione di campo per poter abbracciare Lionel Messi, autore tra l'altro del gol vittoria. L'intervento della security è stato immediato, ma il tentativo di staccare il ragazzo dalla Pulce si è rivelato in realtà un goffo placcaggio, che ha mandato al tappeto non solo l'invasore, ma anche il fuoriclasse argentino.