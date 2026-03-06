Da Messi a Ronaldo, passando per Eto'o e Quini, chi sono gli attaccanti che hanno vestito la maglia blaugrana ad aver vinto il trofeo per il capocannoniere?

Francesco Di Chio 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 09:02)

Pichichi è il nome del trofeo che vince il calciatore a segnare più gol nel campionato spagnolo. Il premio prende il nome dal soprannome di Rafael Moreno Aranzadi, calciatore dell'Athletic Bilbao che ha fatto la storia del suo club e della nazionale spagnola. Il premio, istituito dal periodico Marca nel 1952 è dedicato al calciatore basco che, stando alle fonti dell'epoca, ha segnato 83 reti in 89 partite ufficiali disputate, prima di spegnersi prematuramente all'età di 29 anni. E, nella settimana del grande classico Athletic Bilbao-Barcellona di sabato 7 Marzo alle ore 21:00, facciamo un salto in casa blaugrana per vedere chi sono i calciatori ad aver vinto il Pichichi.

Leo Messi, l'uomo dei record al Barcellona: 8 volte Pichichi — Il calciatore del Barcellona ad aver vinto più volte il Pichichi non poteva che essere lui, Lionel Messi. Il capitano dell'Albiceleste ha vinto il premio di capocannoniere ben 8 volte, 2 in più del secondo in classifica Telmo Zarra. Il talento argentino ha espresso il suo massimo potenziale negli anni in blaugrana, e i numeri lo dimostrano. Oltre ad essere il calciatore ad aver vinto più volte il Pichichi, è anche detentore del record di gol segnati in una sola stagione: 50 gol, nella stagione 2011-2012, in sole 37 presenze.

Stagione che ha chiuso con 73 gol totali in 60 partite giocate, dei numeri sovraumani. Nelle 8 occasioni in cui ha vinto il Pichichi, la Pulce ha anche vinto la Scarpa d'Oro per ben 6 volte, rendendolo il dominatore anche di questa classifica. Tornando al Pichichi, Leo ha anche la striscia più lunga di vittorie consecutive, 5, ottenute nei suoi ultimi anni in Spagna e superando il precedente record di due leggende come Hugo Sanchez e Alfredo Di Stefano. Alieno.

Ronaldo, Eto'o e gli altri vincitori del Pichichi — Non solo Lionel Messi. In casa blaugrana sono numerosi gli attaccanti ad aver vinto questo titolo. Il primo in assoluto ad aver vinto la classifica cannonieri con i catalani è stato Mariano Martin, nella stagione 42/43. Ma il primo ad aver vinto la classifica da quando il trofeo è intitolato ad Aranzadi è stato Cayetano Rè (25 gol, stagione 64/65). Non possiamo non nominare Quini, pseudonimo di Enrico Castro Gonzalez, unico calciatore ad aver vinto più di un Pichichi con la maglia blaugrana (oltre a Messi, ovviamente). I suoi 2 titoli in maglia blaugrana si aggiungono ai 3 vinti con la maglia dello Sporting Gijon, rendendolo uno dei marcatori più prolifici nella storia della Liga.

Negli ultimi 30 anni poi, vari calciatori che hanno segnato e stanno segnando la nostra epoca si sono laureati capocannonieri vestendo la maglia del Barca. I brasiliani Romario nel 93/94 (30 gol) e Ronaldo "O Fenomeno" nel 96/97, stagione che lo ha definitivamente consacrato agli occhi del calcio mondiale, con 34 gol in 37 presenze. Gli ultimi due blaugrana ad averlo vinto (escluso il dominio di Leo) sono Samuel Eto'o (26 gol, stagione 2005/06), e l'attuale punta dei blaugrana, Robert Lewandowski con 23 reti nella stagione 22/23. I catalani hanno scritto pagine importantissime del premio Pichichi, grazie ad alcuni tra gli attaccanti più forti della storia, e sabato sera torneranno a casa di chi ha reso immortale questo premio dandogli il nome.