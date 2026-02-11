Con un anno di ritardo a causa della pandemia, la finale venne decisa dal rigore della bandiera biancoblu Oyarzabal. Terzo storico titolo per la Real Sociedad

La Copa del Rey è giunta alle semifinali. Le ultime quattro squadre rimaste si contenderanno un posto nella finalissima in una doppia sfida andata-ritorno. Si parte questa sera con una partita tutta da vivere, il derby basco Athletic Bilbao-Real Sociedad, in programma allo Stadio San Mames alle ore 21. Leones ed Erreala tornano così ad affrontarsi in Coppa a quasi 5 anni dall'ultima volta, ovvero dalla storica finale del 3 aprile 2021, valevole per la Copa del Rey edizione 2020. Riviviamo quella partita.

Athletic Bilbao-Real Sociedad, la storica finale 2020... in una Cartuja deserta — Questa sera Athletic Bilbao-Real Sociedad scenderanno in campo per la sfida valida per la semifinale di andata della Copa del Rey. Ritorno in programma il prossimo 4 marzo. Quella di questa sera sarà la 22 volta che Leones ed Erreala si sfideranno nel competizione nazionale. Il dato al momento vede i biancorossi in leggero vantaggio con 9 successi contro i 6 dei biancoblu. 6 anche i pareggi. 21 sfide totali ma sicuramente nessuna più importante proprio dell'ultima volta che i due club si sono sfidati. Vale a dire nella finalissima del 3 aprile 2021.

Il trofeo in palio riguardava, però, l'edizione precedente. Quella del 2020, sospesa a marzo dello stesso anno per la pandemia COVID 19. Nel loro percorso fino alla finale i due club erano stati capaci di eliminare ai quarti rispettivamente Barcellona e Real Madrid. In semifinale, invece, i Leones avevano avuto la meglio sul Granada, mentre i biancoblu sul Mirandes. La finale si disputò allo Stadio della Cartuja, un tempo la casa del Siviglia.

Inizialmente previsto per il 18 aprile 2020, le due squadre avevano chiesto di rimandare la partita per permettere ai tifosi di prenderne parte. Ma alla fine l'idea non ha portato i suoi frutti. In uno completamente deserto, le due squadre nei primi 45 minuti non danno grande spettacolo e il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa la partita decolla e al 63' arriva l'episodio decisivo. Inigo Martinez commette fallo in area ai danni di Portu, calcio di rigore ed espulsione per il difensore dell'Athletic. L’arbitro poi con l’ausilio del VAR cambia il rosso in giallo ma il penalty comunque resta.

Sul dischetto va Oyarzabal che non sbaglia. L'Athletic Bilbao tenta di reagire nei minuti finali ma senza creare pericoli e alla fine la Real Sociedad si aggiudica il trofeo dopo ben 34 anni di digiuno. Il terzo titolo della loro storia. Per gli sconfitti ci sarà però la possibilità di rifarsi il successivo 14 aprile, quando la squadra di Marcelino avrà la meglio sul Barcellona nell'atto finale dell'edizione 2021.