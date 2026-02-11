Qual è stato l'andamento in casa e in trasferta delle due squadre prima di incontrarsi in derby basco dal sapore diverso

Filippo Montoli 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 09:32)

La prima delle due semifinali d'andata di Copa del Rey è il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. La partita è in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00 al San Mames. Le due squadre si ritrovano nella competizione dopo la finale del 2019/20, vinta dai biancoblu. Ma come arrivano Athletic Bilbao e Real Sociedad alla sfida? Ecco partite e risultati dei turni precedenti.

Il percorso dell'Athletic Bilbao — I padroni di casa hanno cominciato il loro cammino in Copa del Rey da sedicesimi di finale. La prima partita si è svolta contro l'Ourense, squadra di terza serie che fino a quel momento aveva eliminato Oviedo e Girona. Al di là del pronostico, i biancorossi non hanno avuto per nulla vita facile. La gara è stata decisa solo ai supplementari grazie alla rete di Jauregizar al 105esimo.

Agli ottavi di finale l'Athletic Bilbao è andato a giocare sempre in trasferta, ma a León contro la Cultural Leonesa. La squadra di seconda serie, al pari dell'Ourense, ha dato del vero filo da torcere agli uomini di Valverde. Anche in questo caso sono stati necessari i supplementari, ma il risultato finale è stato molto diverso. Un incredibile 3-4 ha consentito all'Athletic di passare il turno. Decisivi i gol di Guruzeta (doppietta), Sancet e Unai Gomez (entrambi su rigore).

Anche i quarti di finale stavano per terminare dopo i 90 minuti. Contro il Valencia in trasferta, il primo tempo si è chiuso 1-1 con protagonista assoluto l'ex Roma Sadiq. Il centravanti ha prima messo nella propria porta il pallone, per poi poco dopo pareggiare. La squadra di Valverde sbaglia poi un rigore con Jauregizar, ma ci pensa capitan Inaki Williams al 96esimo a decidere le sorti del match.

I risultati della Real Sociedad: con l'Athletic Bilbao è terzo derby basco — Il percorso degli ospiti è partito con due turni d'anticipo. Prima incontrando i dilettanti del Negreira, giocando con metà riserve in campo e battendo senza troppi problemi l'avversario per 0-3. Decisive le reti di Goti, Zakharyan e Turrientes. Poi ha affrontato il Reus di quarta serie, superandolo agilmente per 0-2 con i gol di Goti e Sadiq.

Ai sedicesimi sono iniziate le sofferenze. Contro l'Eldense di terza serie, la squadra allora allenata da Jon Ansotegi ha tenuto il controllo del gioco per quasi tutto il match. Il vantaggio è arrivato solo al 79esimo con Sucic, ma l'avversario ha trovato due minuti dopo il pareggio. Con lo spettro dei supplementari ormai prossimo, ci ha pensato Marin al 96esimo a chiudere i conti.

L'unica gara casalinga fino a questo momento è stata quella contro l'Osasuna ai quarti, in un altro derby basco. La partita è cominciata nel peggiore dei modi. La squadra di Pamplona ha trovato due gol dopo soli 17 minuti, dando l'impressione di aver già chiuso il passaggio del turno. I padroni di casa però non si sono arresi e hanno trovato prima l'1-2 con Turrientes al 75esimo e poi il pareggio con Zubeldia al 92esimo. La partita viene decisa ai rigori con il punteggio finale di 4-3.

Ai quarti, infine, si è disputato un altro derby basco: quello contro il Deportivo Alaves. La gara è partita subito male con la rete di Rebbach dopo 8 minuti, ma capitan Oyarzabal ha pareggiato poco dopo. Il nuovo vantaggio della squadra di Vitoria con Toni Martinez ha nuovamente complicato la qualificazione per gli uomini di Matarazzo, che però in quattro minuti (tra il 76esimo e l'80esimo) ha ribaltato tutto. Decisive le reti di Guedes e Oskarsson.