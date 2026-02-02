Nel derby basco non sono mancate le polemiche: un rosso molto dubbio che ha portato al pareggio dei padroni di casa

Francesco Di Chio 2 febbraio - 10:36

Un clamoros errore arbitrale dell'arbitro Cuadra ha rovinato una serata perfetta per i tifosi della Real Sociedad nella sfida contro l'Athletic Bilbao. L'arbitro infatti al minuto 83 ha espulso Brais, permettendo ai padroni di casa di giocare gli ultimi 10 minuti in superiorità numerica e trovare il pareggio nei minuti finali.

Il racconto del derby — Il derby basco ha tutto un altro sapore rispetto ai classici derby. San Sebastian e Bilbao sono divise da soli 100km, e sono le due città che più rappresentano la cultura basca. E questo si riflette nei match tra le due formazioni: sono una celebrazione dell'essere baschi, la messa in scena di una rivalità tanto viva quanto sana. Bilbao domenica mattina si è colorata di bianco rosso, ma tra le vie della città si vedevano, perfettamente integrati, i colori della squadra ospite. I tifosi della Sociedad infatti, nonostante la messa a disposizione di soli 410 biglietti, hanno deciso di presentarsi in massa per stare vicino alla propria squadra.

Alle 21:00 il calcio d'inizio del match. La partita riflette il clima sugli spalti, e come spesso accade nelle sfide tra le due squadre, è molto combattuta. Al 37° Goncalo Guedes sblocca il match e porta in vantaggio gli ospiti. La partita scorre liscia fino all'83°, con gli Txuri-urdin in controllo del match (forse anche troppo). Uno scontro tra Brais e Paredes porta l'arbitro Cuadra ad espellere il centrocampista spagnolo. Forti della superiorità numerica, i giocatori dell'Athletic Club all'88° trovano il pareggio con una bellissima azione terminata da Ruiz de Galarreta. 1-1 e partita finita, ma non senza strascichi.

L'episodio in Athletic-Real Sociedad — Molto probabilmente senza l'espulsione di Brais, il match sarebbe finito con la vittoria degli ospiti. La dinamica del cartellino rosso ha fatto molto discutere. Paredes, difensore dei padroni di casa, ha spinto in maniera piuttosto aggressiva il centrocampista avversario, che, cadendo nella sua trappola, ha allargato le braccia per farsi spazio. Nel farlo ha dato una "manata" all'avversario, che non ha esitato nel lanciarsi per terra.

L'arbitro Cuadra, che al momento del tocco era di spalle, non ha esitato nell'estrarre il cartellino rosso per il centrocampista dei bianco celesti, tra le polemiche dei giocatori ospiti. Ma, cosa ancor peggiore, il VAR non ha richiamato il giudice di gara a rivedere l'episodo, che, onestamente, resta ancora alquanto dubbio. Ovviamente tutto l'ambiente della Sociedad si sente derubato di una partita che, fino a quel momento, aveva meritato di vincere. Una macchia che purtroppo ha rovinato quella che, come siamo abituati a vedere quando giocano le due squadre, era stata una serata all'insegna dello sport e della rivalità.